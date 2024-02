Judas, nuovo trailer allo State of Play: un Bioshock sotto falso nome?

Lo State of Play tenuto da Sony nelle scorse ore ci ha portato un trailer di Judas, il nuovo gioco di Ken Levine, creatore di Bioshock. Il primo titolo di Ghost Story Games - svelato nel 2022 - ricorda molto per stile e gameplay proprio Bioshock.

Il video ci restituisce "uno sguardo più approfondito all'ambientazione del gioco a bordo della Mayflower, una città spaziale i cui cittadini sono addestrati a farsi a pezzi a vicenda anche per le infrazioni più piccole, e dove le macchine controllano ogni aspetto degli affari, dell'arte e del governo. Tu, nei panni di Judas, sei il motore di ogni evento in una storia misteriosa con un nuovo cast di personaggi da conoscere - e da cambiare - in un mondo in cui ogni decisione che prendi influenza lo svolgimento della storia".

Il nuovo trailer suggerisce che ogni parola detta viene registrata e i pensieri vengono "piantati nel tuo cervello come erbacce in un giardino". Appare poi una ragazza bionda, un po' messa male a dir la verità, che spiega che ci libererà dalla nostra condizione di "rana che bolle in pentola", che ci piaccia o no. Dopodiché parte la sequenza in stile Bioshock con torrette robotiche, poteri che ricordano i plasmidi e sparatorie. "Ripara ciò che hai rotto", recita lo slogan del gioco.

Non è stata comunicata una data di uscita (per ora genericamente fissata entro marzo 2025), ma il gioco arriverà oltre che su PS5 anche su Xbox Series X|S e PC (Steam & Epic Games Store).