Ken Levine, il papà di Bioshock, pronto a tornare con Judas: trailer e prime informazioni

Ken Levine, il papà di Bioshock e System Shock 2, ha presentato ai The Game Awards 2022 il suo nuovo gioco, Judas. Realizzato dalla sua nuova software house Ghost Story Games, Judas è uno sparatutto narrativo in prima persona single player che arriverà su PC (Steam ed Epic Games), PS5 e Xbox Series X|S.

"Abbiamo fondato Ghost Story Games per portare avanti il lavoro svolto con System Shock 2, BioShock e BioShock Infinite", ha dichiarato Levine. "Con Judas abbiamo creato un mondo e una serie di personaggi totalmente nuovi, esplorando approcci diversi agli sparatutto narrativi in prima persona single player".

Sul sito della software house si legge la sinossi di un titolo che in certe scene, e per atmosfera, ricorda proprio Bioshock. "Un'astronave si sta disintegrando. Un disperato piano di fuga. Tu sei la misteriosa e tormentata Judas. La tua unica speranza di sopravvivenza è stringere o rompere alleanze con i tuoi peggiori nemici. Lavorerete insieme per riparare ciò che avete rotto o lo lascerete bruciare?"

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sul titolo (motore grafico, ecc.), né ovviamente è stata fornita una data di uscita.