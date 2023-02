Il nuovo gioco del papà di Bioshock arriverà sul mercato entro marzo 2025

Judas, il prossimo gioco del creatore di BioShock, Ken Levine, uscirà entro la fine di marzo 2025. Quella che all'apparenza può sembrare un "non notizia", in realtà lo è perché Ghost Story Games nasce nel 2017 e Judas è in sviluppo da molto tempo.

Si dice che il nuovo titolo di Levine abbia avuto, almeno fino a poco tempo fa, una genesi a dir poco travagliata fatta di continui riavvii del progetto. A indicare la possibile finestra di lancio - che, speriamo, non subirà cambiamenti - è stato il CEO di Take-Two Strauss Zelnick a IGN.

Dopo l'apparizione ai The Game Awards lo scorso dicembre, del gioco non si è più parlato e quindi si suppone sarà necessario ancora del tempo per vederlo approdare su PC (Steam ed Epic Games), PS5 e Xbox Series X|S. Judas non è l'unico gioco di Take-Two in arrivo tra l'anno fiscale 2023 e quello 2025, un periodo in cui si prevede il debutto di 87 nuovi titoli, ritardi permettendo.

"Abbiamo avuto qualche slittamento negli ultimi anni", ha detto Zelnick. "In questo momento ci sentiamo davvero stabili. Mi sento ottimista sul nostro programma di uscite imminenti. Ovviamente c'è sempre la possibilità di qualche ritardo, ma i team sembrano lavorare davvero bene e sono ottimista che forniremo al mercato grandi titoli su base continuativa".

Zelnick ha anche annunciato tagli delle spese per 50 milioni di dollari per il prossimo anno fiscale che potrebbero portare a licenziamenti nei prossimi mesi, seppur di entità "modesta", perché accompagnati da una revisione delle proprietà immobiliari e di altre voci di costo.

A pesare in questa scelta anche l'andamento sotto le attese di Marvel's Midnight Suns, gioco che secondo il CEO di Take-Two è stato pubblicato in un periodo sbagliato: era previsto inizialmente per ottobre 2022, mentre è uscito a inizio dicembre.

"Stiamo vedendo un appiattimento del mercato in generale", ha detto Zelnick. "I nostri titoli stanno funzionando, abbiamo ottenuto ottimi punteggi nelle recensioni e un fantastico successo di critica. Tuttavia, stiamo assistendo a una debolezza in termini di domanda dei consumatori, in particolare per i giochi console e le spese ricorrenti relative a quei titoli".