Take-Two potrebbe sviluppare il videogioco ufficiale FIFA dal 2024

La scorsa settimana verrà ricordata per la chiusura definitiva del rapporto tra la FIFA ed Electronic Arts che dal prossimo anno offrirà il proprio gioco di calcio sotto il nome di EA Sports FC. Naturalmente l'interesse per l'acquisizione della licenza ufficiale è decisamente alto e tra gli interessati potrebbe esserci nientemeno che Take-Two.

La fine di una storia durata quasi 30 anni non ha demoralizzato la FIFA, la quale ha confermato l'intenzione di continuare a investire nel settore videoludico. La Federazione è intenzionata a concedere il proprio marchio a un nuovo sviluppatore con l'obiettivo di creare quello che sarà il gioco di calcio "migliore" e "più autentico".

Take-Two sembra essere tra i candidati migliori per assolvere al ruolo. L'azienda, infatti, oltre a colossi come Rockstar controlla anche 2K, lo studio che attualmente può vantare diversi titoli sportivi di spicco come NBA 2K e WWE 2K. L'espansione anche nel settore calcistico non sarebbe quindi da escludere e la possibilità di utilizzare la licenza ufficiale FIFA rappresenterebbe una grande opportunità.

Durante un'intervista con IGN, il capo di Take-Two Strauss Zelnick ha sottolineato l'interesse della società nell'acquisizione della licenza: "Siamo sicuramente interessati ad espandere le nostre opportunità nello sport e la FIFA è un grande marchio con un peso incredibile, ma attualmente non abbiamo piani da discutere" ha dichiarato Zelnick.

Per il momento, quindi, non vi è ancora nulla di concreto e manca ancora del tempo prima che una nuova software house subentri a Electronic Arts. Quest'ultima presenterà nei prossimi mesi l'ultimo titolo della serie, FIFA 23, inclusi i contenuti della Coppa del Mondo. Sarà solo dall'ultima parte del 2023 che il gioco di calcio di Electronic Arts verrà distribuito con il nome di EA Sports FC.