Il gioco di calcio con la parola FIFA nel nome sarà sempre il migliore: lo dice...la FIFA

Ieri è arrivato l'annuncio storico sulla separazione tra EA Sports e il nome FIFA, con FIFA 23 che sarà l'ultimo della serie, soppiantato, a partire dalla stagione successiva, da EA Sports FC. La FIFA, infatti, non ha voluto rinnovare il contratto di licenza esclusiva con Electronic Arts perché ha dei piani autonomi per il settore dei videogiochi, e in particolare per gli eSport.

La FIFA va in proprio con i videogiochi

"Il gioco di calcio con la parola FIFA nel nome sarà sempre il migliore" ha detto Gianni Infantino, presidente della FIFA, commentando l'annuncio di EA. La FIFA sta infatti lavorando con studi e team di sviluppo di terze parti ancora non rivelati per portare sul mercato il proprio videogioco di calcio. Ciò, afferma Infantino, consentirà di offrire una "scelta più ampia agli appassionati di calcio in vista della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 e della Coppa del Mondo femminile FIFA in Australia e Nuova Zelanda nel 2023".

Il primo gioco di calcio vero e proprio della FIFA è previsto per il 2024, mentre prima di quella data ci sarà una serie di giochi "non simulativi" che arriveranno a partire dal prossimo autunno. Con questa definizione si intende dei mini-giochi, magari per browser web e comunque molto immediati, in opposizione ai titoli più strutturati basati su motore grafico avanzato per le console e i PC.

Il primo dei giochi FIFA sarà dedicato ai prossimi mondiali di calcio, che si terranno tra novembre e dicembre in Qatar. Offrirà delle esperienze di intrattenimento innovative e subito accessibili, anche se attualmente non sono state meglio dettagliate. Anche i mondiali di calcio femminile avranno un'esperienza ludica di questo tipo.

"Il settore dei giochi interattivi e degli eSport è su un percorso di crescita e diversificazione senza rivali", ha continuato Infantino nella nota ufficiale pubblicata dalla FIFA. "La FIFA vuole garantirsi il miglior utilizzo possibile di tutte le opzioni future con un'ampia gamma di prodotti e opportunità per giocatori, fan, associazioni, membri e partner".