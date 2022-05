EA Sports: finisce l'era FIFA, ufficiale il nuovo nome della serie di giochi di calcio

EA Sports FC sarà il nome dei giochi che finora abbiamo conosciuto come FIFA. Electronic Arts ufficializza le voci che volevano al termine il rapporto di collaborazione con la FIFA: dopo i Mondiali di calcio che si terranno tra novembre e dicembre di quest'anno le loro strade si separeranno. Per effetto di tutto questo, FIFA 23 sarà l'ultimo gioco di Electronic Arts con il nome FIFA.

"L'anno prossimo, EA SPORTS FC diventerà il futuro del calcio di EA SPORTS. Insieme ai nostri oltre 300 partner calcistici di cui deteniamo la licenza, siamo pronti a portare le esperienze calcistiche globali a nuove vette, nell'interesse degli appassionati di calcio di tutto il mondo" si legge sul sito di Electronic Arts, in cui ci si affretta a sottolineare come niente cambierà in termini di supporto e di licenze per quanto riguarda squadre, calciatori, campionati e così via.

"Tutto ciò che amate dei nostri giochi farà parte di EA SPORTS FC: saranno presenti le stesse fantastiche esperienze, modalità, campionati, tornei, club e atleti. Ultimate Team, Modalità Carriera, Pro Club e VOLTA Football saranno tutti presenti. Il nostro eccezionale portafoglio di licenze con oltre 17.000 giocatori, più di 700 squadre, più di 100 stadi e 30 campionati in cui abbiamo continuato ad investire per decenni sarà ancora presente, solo su EA SPORTS FC. Questo include partnership esclusive con Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, MLS ed altre ancora".

Naturalmente grande attenzione sarà data a FIFA 23. "Il nostro prodotto finale FIFA includerà anche più modalità di gioco, caratteristiche, squadre, campionati, giocatori e competizioni di qualsiasi edizione precedente. I fan saranno in grado di sperimentare queste innovazioni in tutto l'ecosistema EA SPORTS FIFA, compresi FIFA Mobile, FIFA Online 4 ed eSports" sostiene ancora EA.

"La nostra visione per EA SPORTS FC è quella di creare il più grande e più impattante club di calcio nel mondo, all'epicentro del fandom calcistico", ha detto Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts. "Per quasi 30 anni, abbiamo costruito la più grande comunità calcistica del mondo - con centinaia di milioni di giocatori, migliaia di atleti partner e centinaia di leghe, federazioni e squadre. EA SPORTS FC sarà il club per ciascuno di loro, e per gli appassionati di calcio di tutto il mondo".