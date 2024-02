Elden Ring, Shadow of the Erdtree: lo sviluppo prosegue, ma l'uscita è ancora incerta

Kadokawa, la società madre di FromSoftware, ha recentemente tenuto un incontro con gli investitori sui risultati finanziari dell'azienda. Naturalmente si è discusso delle più recenti produzioni rilasciate tra cui Armored Core VI: Fires of Rubicon e, naturalmente, Elden Ring. A quasi due anni dal rilascio del gioco, il DLC annunciato a febbraio 2023 Shadow of the Erdtree non ha ancora una data d'uscita.

Le domande sul gioco sono state diverse, ma la società ha chiarito spontaneamente la situazione in merito all'attesa espansione: "Stiamo lavorando duramente allo sviluppo del DLC per Elden Ring, ma al momento non abbiamo una data d'uscita da condividere". Pare, quindi, che l'attesa sia ancora lunga per il rilascio di quella che sarà, forse, solo la prima espansione.

"Stiamo adottando varie misure per Elden Ring, tra cui lo sviluppo dell'espansione maggiore, così da massimizzare [il ciclo di vita del gioco, ndr]". Non sappiamo quale sia la programmazione completa per l'RPG, ma non si può escludere che la società stia valutando ulteriori espansioni come fu per Dark Souls III.

In merito alle vendite, Kadokawa non ha voluto rilasciare i numeri ottenuti dai singoli giochi, ma la società afferma che quelle di Elden Ring sono rimaste stabili sin dal lancio. Inoltre, merito anche di Armored Core VI: Fires of Rubicon, l'utile operativo di quest'anno pare sia stato superiore alle aspettative.

Nel frattempo, stando a quanto emerso alcuni giorni fa, Tencent starebbe anche lavorando a una versione mobile del gioco. Tuttavia, pare che lo studio impegnato sul titolo abbia avuto qualche difficoltà nello sviluppo e, inoltre, abbia deciso di convertirlo in un free-to-play con acquisti in app nello stile di Genshin Impact.