Elden Ring: Tencent starebbe sviluppando un gioco mobile basato sulla IP di FromSoftware

Stando a quanto riportato da Reuters, Tencent avrebbe acquisito la licenza di Elden Ring per sviluppare un gioco mobile dedicato all'universo realizzato da FromSoftware. Tuttavia, pare che lo sviluppo stia procendo a piccoli passi e il rilascio sia ancora piuttosto lontano.

In base a quanto emerso, infatti, Tencent avrebbe acquisito i diritti già nel 2022, costruendo un intero team dedicato al gioco. Attualmente, però, pare che i piani siano cambiati rispetto al progetto iniziale e lo studio stia lavorando alla conversione del titolo in free-to-play con acquisti in app nello stile di Genshin Impact.

Peraltro, le gole profonde hanno dichiarato che Tencent, contestualmente all'acquisizione della licenza, abbia anche aumentato la sua partecipazione in FromSoftware al 16,25%. Naturalmente, si tratta esclusivamente di rumor e per il momento manca qualsiasi conferma ufficiale tanto da Tencent quanto da FromSoftware.

Non è neanche chiaro se il gioco vedrà effettivamente la luce. Stando ad altre voci di corridoio, il colosso cinese non avrebbe avuto fortuna con le produzioni su licenza e abbia dovuto già cancellare un gioco mobile basato su Nier. Nel frattempo, i fan di Elden Ring sono ancora in attesa di una data di uscita per l'espansione Shadow of the Erdtree.

Nonostante a un anno dall'annuncio non sia arrivata alcuna novità concreta, gli ultimi aggiornamenti di Steam per il gioco lasciano ben sperare per un'uscita piuttosto prossima. Proprio sul finire dello scorso anno, un riveditore su Reddit aveva collocato l'uscita nel febbraio 2024 in quanto una collaborazione tra FromSoftware e Thrustmaster avrebbe rivelato accidentalmente la data di rilascio del DLC.