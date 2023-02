Elden Ring: annunciata la prima espansione, Shadow of the Erdtree

I fan di Elden Ring si aspettavano l'annuncio in occasione dell'evento che ha celebrato il primo anniversario dal lancio del gioco originale, avvenuto il 25 febbraio. Tuttavia, il fatto che FromSoftware non avesse comunicato niente a proposito del futuro di Elden Ring ha messo in subbuglio la community. Fatto sta che tre giorni dopo arriva la conferma ufficiale tramite il profilo Twitter: FromSoftware è al lavoro sul primo contenuto di espansione a pagamento di Elden Ring, che sarà chiamato Shadow of the Erdtree.

Rise, Tarnished, and let us walk a new path together.

An upcoming expansion for #ELDENRING Shadow of the Erdtree, is currently in development.

We hope you look forward to new adventures in the Lands Between. pic.twitter.com/cjJYijM7Mw — ELDEN RING (@ELDENRING) February 28, 2023

Secondo precedenti indiscrezioni, si tratterà di un DLC di dimensioni enormi con una nuova area esplorabile, nemici, boss, armi e nuovi personaggi non giocanti con cui sarà possibile interagire. Per il momento, però, non c'è alcuna conferma ufficiale su questi nuovi contenuti, se non il primo artwork. Per il trailer bisognerà aspettare qualche mese e, presumibilmente, potrebbe arrivare a giugno in occasione del Summer Game Fest 2023.

Elden Ring è stato premiato come miglior gioco del 2022 in diverse circostanze, a cominciare dai The Game Awards 2022. Ha venduto oltre 20 milioni di copie ed è un contenuto imperdibile per tutti gli appassionati di giochi di ruolo a mondo aperto. Qui la nostra recensione.