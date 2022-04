Elden Ring e il dilemma dell'accessibilità: riflessioni sul GdR che ha conquistato il mondo

È senz'ombra di dubbio il videogioco più popolare di questa prima metà dell'anno, nonché uno dei principali contendenti al titolo di Game of the Year 2022. Elden Ring sta letteralmente conquistando tutti, ricevendo il favore della critica specializzata e, soprattutto, del pubblico.

Con una media di 96/100 su Metacritic, gli esponenti della stampa internazionale sembrano concordare sul fatto che quella di FromSoftware è una delle migliori produzioni videoludiche della storia. Con oltre 12 milioni di copie vendute in poco più di due settimane è altrettanto innegabile che sia un enorme successo commerciale. Complice il coinvolgimento dello scrittore George R. R. Martin per il comparto narrativo, così come l'adozione di un'inedita struttura open world, Elden Ring ha attirato l'attenzione di una più ampia fascia di pubblico. Non la solita nicchia popolata dai veterani dei soulslike e dagli audaci speedrunner, ma una vasta audience che accoglie svariate categorie, dal novizio degli action RPG all'appassionato dello storytelling.

La domanda sorge dunque spontanea: cosa rende Elden Ring tanto speciale? Molti conosceranno già la risposta, avendo scandagliato ogni angolo delle sconfinate terre dell'Interregno, mentre altri staranno ancora guardando con timida curiosità a un gioco che ha l'intenzione esplicita di maltrattare e punire continuamente il giocatore - e che rende la morte, di fatto, una vera e propria feature. A nostro parere, il segreto del successo di Elden Ring va ricercato proprio nella formula open world, fonte di grandi rivelazioni e, al tempo stesso, di alcuni dilemmi.

Avere a propria disposizione un mondo aperto permette al giocatore di esplorare liberamente un'ambientazione sterminata e brulicante di vita, il che apre le porte a una maggiore accessibilità e, dunque, a una serie di importanti vantaggi. Prima di affrontare (o riaffrontare) il prossimo spaventoso boss, gli aspiranti Lord Ancestrali possono perfezionare le proprie abilità ai danni di altri nemici o racimolare un'arma migliore, magari visitando qualche dungeon. Molti giocatori sembrano aver apprezzato le novità introdotte da FromSoftware, ma altri non hanno digerito la virata del developer verso l'accessibilità. Riuniamo i tasselli e cerchiamo di fare chiarezza.

Elden Ring rivoluziona la 'scoperta' negli open world

Videogiochi e mondi aperti vanno di pari passo, da più di qualche anno ormai. Basti vedere le ultime iterazioni della serie Assassin's Creed, forse l'espressione più popolare del concetto di 'open world'. Del resto parliamo di giochi che possono offrire una mole smisurata di contenuti, così come alcune delle ambientazioni più vaste mai progettate. Come volevasi dimostrare, il successo degli Assassini ha portato diversi sviluppatori a emulare le gesta di Ubisoft e ad abbracciare, così, lo stesso modus operandi per quel che concerne la creazione di un mondo aperto. I risultati si sono dimostrati più o meno convincenti, ma oggi si avverte una certa stanchezza tra i giocatori, stufi di dover girare in lungo e in largo con l'obiettivo di liberare l'ennesimo avamposto o di completare un'altra quest secondaria che, inevitabilmente, non offrirà alcun colpo di scena. Insomma, proprio come per i battle royale, il binomio 'open world' sembra essere diventato un tabù.

Data questa premessa, l'annuncio di FromSoftware non era stato accolto con grande entusiasmo: "l'Interregno di Elden Ring sarà un mondo aperto". Eppure, nonostante le preoccupazioni dei fan più legati ai giochi del team nipponico, al lancio Elden Ring ha dimostrato di poter offrire qualcosa di realmente inedito. Non il 'solito' open world già pronto e confezionato, bensì un mondo sfaccettato in continuo disvelamento. Nelle decadenti lande dell'Interregno si procede in punta di piedi, prestando costante attenzione ai pericoli che si annidano in ogni area e, soprattutto, agli innumerevoli segreti che ogni bosco, caverna o castello cela al suo interno. Certo, si ha sempre la possibilità di chiamare Torrente - la nostra cavalcatura - e scorazzare liberamente, ma la quantità di elementi scopribili è talmente elevata che si rischierà facilmente di perdersi qualcosa (o più di qualcosa) procedendo spediti verso la prossima destinazione.

È proprio con il processo di scoperta che Elden Ring riesce a stupire ogni volta il giocatore. Partendo dall'area iniziale di Sepolcride, man mano che si avanza verso le zone limitrofe la mappa del gioco diventa visibilmente più grande, svelando l'esistenza di nuove regioni e di terre sempre più vaste. È una scelta di design che va in controtendenza con la maggior parte degli open world, dove i confini del mondo giocabile vengono delineati sin dalle prime battute. Elden Ring rifiuta questo concetto e destabilizza la preparazione psicologica del giocatore, 'ingannato' dalla stessa cartina che stava studiando con grande meticolosità e sotto la quale si cela un substrato di dungeon segreti e di aree sotterranee che vanno a comporre uno dei setting più complessi di sempre.

Come se ciò non bastasse, in alcuni frangenti dell'avventura si verrà sballottati da un angolo all'altro dell'Interregno senza neanche rendersene conto: questo avverrà aprendo degli ingannevoli forzieri - una trovata tanto malefica quanto geniale - o attivando determinati portali. In queste situazioni ci si troverà spesso in difficoltà, venendo catapultati in aree alquanto ostiche, ma quando la curiosità prenderà il sopravvento ci si abbandonerà nuovamente al piacere dell'esplorazione. Tuttavia, in un gioco in cui il game over è sempre dietro l'angolo la componente esplorativa diventa una lama a doppio taglio: sei disposto a correre il rischio di perdere le ricchezze che hai accumulato con tanta fatica per addentrarti in quella caverna brulicante di gargoyle? È qui che Elden Ring manifesta la sua natura da soulslike ed è qui che riporta il giocatore alla dura realtà, quella in cui è necessario essere vigili, oltre che avidi di curiosità.

A valorizzare ulteriormente l'ultima produzione di FromSoftware ci pensa un level design brillante, spesso e volentieri sviluppato in verticale, che talvolta richiama il meglio delle creazioni di Hidetaka Miyazaki e soci. Capolavori come Bloodborne e Dark Souls 3 vengono inoltre omaggiati con scenari mozzafiato, quale può essere una cattedrale goticheggiante o il colossale mausoleo di un lord decaduto, risultati di un lavoro artistico ineccepibile, l'ennesimo ad opera di FromSoftware. Questa cura maniacale per i dettagli invoglia il giocatore a fermarsi per qualche minuto, non solo per riprendere fiato, ma anche e soprattutto per ammirare ciò che lo circonda. È curioso notare come molte delle location artisticamente più riuscite coincidano con le arene dei boss, quasi a voler ricompensare il giocatore dopo il superamento delle sfide più ardue.

FromSoftware e il dilemma dell'accessibilità

Come anticipatovi, la scelta di rendere l'Interregno un mondo aperto e liberamente esplorabile ha permesso a FromSoftware di ampliare il suo pubblico, e non di poco. Elden Ring non è solo l'ultima, impegnativa sfida per gli amanti dei soulslike, ma agli occhi degli avventurieri dell'ultima ora è anche un invitante gioco di ruolo, uno dei più ricchi e variegati che il mercato videoludico può offrire al momento. Un biglietto da visita vincente, ma anche un inaspettato avvicinamento a una maggiore accessibilità da parte del team che ha fatto dannare milioni di giocatori.

Sia chiaro, Elden Ring è a tutti gli effetti un seguito spirituale dei vari Dark Souls e come tale eredita un livello di sfida svilente e talvolta frustrante. Ciò che lo distingue dai suoi predecessori è la capacità di offrire al suo ospite una strada alternativa all'ennesimo game over. Quesa strada può condurre all'esplorazione di una nuova area o a un dungeon avvistato per puro caso, popolati eventualmente da nemici meno isterici e da ostacoli tutt'altro che insormontabili. In questi casi può subentrare il cosiddetto 'farming', che permette al giocatore di migliorare le sue abilità e rafforzarsi in vista della boss fight lasciata in sospeso. È uno dei grandi vantaggi derivati dalla struttura open world del gioco, ma questa potenziale soluzione non è altro che il primo, allarmante segnale di un processo di castrazione, almeno per i puristi del sottogenere inaugurato da Miyazaki.

Partiamo dal presupposto che, in merito alla difficoltà di Elden Ring, i primi feedback condivisi dai veterani non erano particolarmente entusiasmanti. A detta dei fan, nel mondo di gioco c'è un numero eccessivo di checkpoint tra un'area e l'altra, a cui si aggiunge un ulteriore punto di spawn - le statue di Marika - che facilita sensibilmente l'esperienza di gioco. Alcuni scontri possono inoltre essere affrontati evocando formidabili NPC alleati capaci di ribaltare le sorti di ogni battaglia. Questo, unito alla scelta di rendere opzionali le boss fight più impegnative del gioco, sembra aver fatto storcere il naso a molti esponenti di quella nicchia di cui sopra.

Si potrebbe dire che la goccia che ha fatto traboccare il vaso coincide con il 'silenzioso' nerf applicato a Radahn, il Flaegello Celeste. Parliamo per l'appunto di un boss opzionale, quello che al lancio poteva essere considerato uno dei più ardui - per usare un eufemismo - di Elden Ring. Poteva, perché FromSoftware ha reso lo scontro con il semidio significativamente più semplice e lo ha fatto con un semplice aggiornamento. Ecco dunque che su Reddit, dove qualche ora prima circolavano meme sull'imbarazzante potenza di Radahn, si riversano le lamentele di molti giocatori, quelli che richiamano a gran voce un buff che restituisca alla boss fight la sua difficoltà originale. D'altro canto, altrettanti giocatori avevano criticato l'eccessivo livello di sfida incarnato da Radahn, il che potrebbe aver condotto FromSoftware alla scelta del nerf. Una scelta inattesa, ma che avrebbe consentito a diversi utenti di affrontare una delle boss fight più entusiasmanti del gioco.

Tornando a parlare dell'open world, anche questa formula assume una valenza divisiva, in maniera simile a quanto avviene con le suddette boss fight. Se è vero che i novizi hanno vita facile grazie ai piccoli e grandi aiuti forniti dal mondo di gioco, quest'ultimo può ancora risultare disorientante ai loro occhi, soprattutto se non si possiede una certa esperienza con il franchise in questione. Nel corso dell'avventura si incontreranno numerosi NPC, alleati e ostili, disposti a offrire la loro guida o a pugnalarci alle spalle, a seconda dell'andamento delle relative quest. Questi personaggi scompariranno dalle loro consuete location per riapparire in punti sparsi della mappa, seguendo sì una logica prestabilita, ma rischiando anche di confondere il meno esperto.

È semplicemente impossibile esaudire tutte le richieste degli NPC in un'unica run di Elden Ring, e questo i veterani lo hanno accettato senza troppe preoccupazioni, certi di poter soddisfare la propria sete di conoscenza in una seconda o terza avventura - ricordiamo, dopotutto, che il gioco offre anche una modalità New Game Plus. Al tempo stesso, però, il mondo e la lore di Elden Ring risultano più leggibili rispetto ai suoi prequel spirituali, i quali si limitavano a concentrare storie ed eventuali spiegazioni nelle descrizioni degli oggetti raccolti o nelle poche linee di dialogo con gli NPC. Qui, per la gioia dei nuovi arrivati, non troviamo solo inedite cutscene, ma anche messaggi che indirizzano il giocatore al prossimo castello da liberare o che lo avvertono circa la presenza di un pericoloso gruppo di sciacalli che sorveglia un'area chiave della mappa.

Un'altra semplificazione introdotta da FromSoftware? Sì, per i fan di vecchia data. No, se si considera l'incredibile densità del mondo di gioco e la bontà del world building confezionato per Elden Ring, che riserva sempre qualche gradita sorpresa al Senzaluce più incauto.

Ma, del resto, FromSoftware può davvero accontentare chiunque con la sua opera? Da qui nasce il dilemma di Elden Ring, un gioco nato per placare l'inarrestabile sete degli amanti dei soulslike, ma progettato anche per accogliere a braccia aperte chi non ha avuto ancora la fortuna di assaporare le meraviglie artistiche del franchise Soulsborne. Un dualismo che continua ad attrarre elogi e altrettante critiche, proprio mentre vi scriviamo, alimentando infinite discussioni sui social, nei subreddit e nei party di console e PC. È anche per questo motivo che Elden Ring verrà ricordato come uno dei prodotti più importanti, e sovversivi, del medium videoludico.