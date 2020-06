Cyberpunk 2077: la copia PS4 del gioco funzionerà su PS5 al lancio

Anche per PlayStation 5 confermata una funzionalità simile a Smart Delivery di Xbox Series X. Cyberpunk 2077 non sarà ottimizzato per i nuovi hardware al lancio delle due console di nuova generazione, ma un aggiornamento verrà rilasciato in un secondo momento

20 Giugno 2020

CD Projekt Red

