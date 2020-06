Cyberpunk 2077 è stato nuovamente rinviato: ecco la nuova data d'uscita

Cattive notizie per i fan in trepida attesa di Cyberpunk 2077. L'agognato RPG fantascientifico di CD Projekt RED non sarà più disponibile dal prossimo settembre: la release slitta di circa due mesi.

L'annuncio arriva dalla stessa CD Projekt RED, che tramite Twitter ha diffuso un comunicato in cui svela le motivazioni dell'ennesimo rinvio e la conferma della nuova data di lancio. Con ogni probabilità, Cyberpunk arriverà in concomitanza con le console next-gen di Sony e Microsoft.

Cyberpunk 2077 arriverà il 19 novembre 2020

"Ready when it's done", il motto di CD Projekt RED viene preso seriamente dal team polacco.

I creatori della serie The Witcher, e dell'attesissimo Cyberpunk 2077, hanno rilasciato un comunicato con cui annunciano il rinvio del gioco di ruolo sci-fi. I due portavoce della software house sono il Co-Founder Marcin Iwinski e l'Head of Studio Adam Badowski, i quali hanno svelato la nuova data di lancio di Cyberpunk: arriverà il 19 novembre 2020.

Dopo essersi scusati con i fan, gli sviluppatori hanno ribadito di aver bisogno di un altro po' di tempo per realizzare il miglior gioco possibile. Gioco che, come conferma lo stesso team, è stato completato sia sul fronte dei contenuti che su quello del gameplay, ma che presenta ancora una massiccia quantità di bug e alcuni problemi di bilanciamento. I due mesi extra guadagnati da questo rinvio consentiranno a CD Projekt di applicare i vari fix e di raffinare l'intera formula.

An important development update pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 18, 2020

Iwinski e Badowski hanno inoltre ricordato ai giocatori che, tra pochi giorni, potranno assistere a una nuova presentazione di Cyberpunk 2077, attraverso l'evento Night City Wire in programma per il prossimo 25 giugno .

Con la nuova release fissata per il 19 novembre, è altamente probabile che Cyberpunk 2077 sarà disponibile al lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X. Ricordiamo che le due console non vantano ancora una specifica data di lancio, ma sono entrambe previste per l'autunno 2020.