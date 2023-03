CD Projekt su Project Sirius: a volte è 'meglio tagliare i costi in anticipo'

CD Projekt RED ha recentemente annunciato una serie di nuovi progetti, dal seguito di Cyberpunk 2077 al Remake del The Witcher originale, così come una nuova trilogia dello stesso The Witcher con Unreal Engine 5. Tra questi c'è un altro gioco appartenente al franchise di The Witcher conosciuto fin qui come Project Sirius. È sviluppato da The Molasses Flood ed è incentrato sulla cooperazione.

Qualche giorno fa la software house polacca ha fatto sapere che ripartirà da zero con questo progetto affermando di aver rivalutato la "portata e il potenziale commerciale del concetto originale" e sta adesso "formulando un nuovo framework più allineato con la strategia dell'azienda". CD Projekt RED avrebbe già investito 10 milioni di dollari su Project Sirius.

Piotr Nielubowicz, chief financial officer di CD Projekt, ha condiviso ulteriori dettagli su questa decisione in occasione di un meeting sui risultati finanziari dell'azienda. "Per rimanere innovativi, dobbiamo sperimentare ed essere coraggiosi quando proviamo nuove strade", ha spiegato Nielubowicz. "Allo stesso tempo è molto importante mantenere il controllo e la giusta rotta, soprattutto con un progetto che è nuovo per noi in termini di design, sviluppato da un nuovo studio della nostra famiglia".

Sebbene i dettagli siano scarsi, Sirius dovrebbe essere un titolo giocabile sia in solitaria che in multiplayer co-op insieme agli amici, ambientato nell'immaginario di The Witcher. CD Projekt RED è molto attenta con tutti i nuovi progetti, memore di quanto è successo con il travagliato lancio di Cyberpunk 2077, soprattutto per quanto riguarda le versioni per le console old gen, che ha incrinato il rapporto con i suoi fan, che prima di quel momento era definibile idilliaco. Come abbiamo detto, ha annunciato una line-up di nuovi lanci molto ambiziosa, per cui deve stare ulteriormente attenta a non fare passi falsi.

"Dobbiamo continuare a valutare la situazione mentre procediamo", ha continuato Nielubowicz. "È meglio tagliare i costi in anticipo, e anche ricominciare se necessario, piuttosto che andare avanti e pentirsene dopo". In una sessione di domande e risposte tenutasi a margine dell'incontro, il CEO Adam Kiciński ha aggiunto che è stata "una decisione difficile da prendere, ma crediamo anche che sia stata quella giusta".

La prossima uscita di CD Projekt sarà l'espansione di Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. La software house della Polonia fornirà più dettagli su Phantom Liberty nel corso del mese di giugno.