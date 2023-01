Phantom Liberty: l'espansione di Cyberpunk 2077 la più costosa di sempre per CDPR

Alcuni interventi di dirigenti e responsabili di CD Projekt RED sui social hanno confermato che Phantom Liberty, l'attesa espansione di Cyberpunk 2077, corrisponde all'investimento più grande di sempre da parte del team polacco per quanto riguarda un DLC. Conferme in tal senso sono arrivate dal community director Marcin Morton tramite Reddit e dal direttore delle PR Radek Grabowski su Twitter.

Phantom Liberty coinvolgerà anche alcune stelle di Hollywood, che hanno prestato i loro volti e la loro recitazione per la componente cinematografica dell'avventura: oltre a Keanu Reeves, infatti, troveremo Idris Elba. Naturalmente le loro prestazioni hanno un costo molto alto. Anche dal punto di vista del gameplay Phantom Liberty dovrebbe essere particolarmente consistente, soprattutto per farsi perdonare le difficoltà che il gioco principale incontrò al momento del lancio. Il precedente contenuto di espansione di CDPR di maggiore portata da questo punto di vista è stato Blood and Wine, che offriva una nuova storia di 20 ore rispetto a quella base di The Witcher 3.

Lo studio non ha rivelato quando verrà rilasciato il DLC o avremo maggiori informazioni al riguardo, limitandosi a dire che "i lavori stanno procedendo secondo i piani" e che "il team è soddisfatto su quanto fatto fino ad ora". In settimana, inoltre, è arrivata un'ulteriore notizia riguardo a CDPR: si è conclusa la disputa legale tra il team polacco e i suoi stessi investitori, con il primo che si è ritrovato costretto a risarcire i secondi con 1,85 milioni di dollari. Partita nel dicembre 2020, la causa era stata intentata proprio per le scarse condizioni tecniche delle versioni Xbox One e PS4 di Cyberpunk 2077 al lancio. Secondo l'accordo sottoscritto da un giudice federale della California, tutti coloro che hanno acquisito azioni CDPR nel 2020 hanno diritto a una liquidazione di circa $ 0,49 per azione.

Phantom Liberty aggiungerà nuovi personaggi al carismatico cast del gioco e permetterà ai cittadini di Night City di visitare nuove location e zone inesplorate dei distretti più famosi. Tornerà inoltre Johnny Silverhand, come ha annunciato lo stesso Keanu Reeves durante la livestream.