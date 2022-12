Non solo Keanu Reeves, il DLC Phantom Liberty porta Idris Elba in Cyberpunk 2077

Durante i The Game Awards 2022, CD Projekt Red ha mostrato un trailer di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, l'espansione a pagamento in arrivo nel 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. La software house polacca sembra averci preso gusto a inserire attori famosi nel gioco perché, dopo Keanu Reeves (Johnny Silverhand) vediamo arrivare nientemeno che Idris Elba.

Il protagonista della serie TV Luther incarna i panni di Solomon Reed, un agente dell'FIA per i nuovi Stati Uniti d'America. "Fai squadra e affronta una missione impossibile di spionaggio e sopravvivenza. Preparati a Phantom Liberty, un'espansione spy-thriller per Cyberpunk 2077 ambientata in un nuovo distretto di Night City", è la sintesi che accompagna il filmato.

Ricordiamo che CD Projekt RED ha in cantiere un sequel di Cyberpunk 2077, noto per ora con il nome in codice Orion e sulla cui uscita per ora tutto tace.