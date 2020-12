Cyberpunk 2077: class-action contro CD Projekt RED. Lo sviluppatore è pronto a difendersi

Si sa, il lancio di Cyberpunk 2077 non è stato uno dei migliori: al contrario, se non fosse per i dati di vendita - che parlano di oltre 13 milioni di copie vendute - potrebbe essere considerato uno dei peggiori debutti nella storia dei videogiochi. Il gioco di ruolo di CD Projekt RED soffre di evidenti problemi sul fronte tecnico, presenta innumerevoli bug e la sua ottimizzazione sulle piattaforme "last-gen" rasenta il disastro.

In parole povere, il pubblico non è affatto contento, così come gli stessi investitori. Lo studio polacco comincia a pagarne le conseguenze, come dimostrato dalla causa legale intentata negli USA contro CD Projekt pochi giorni fa.

CD Projekt RED: "Ci difenderemo vigorosamente da queste accuse"

Stando agli ultimi report, lo studio legale Rosen Law Firm ha appena lanciato una class-action contro CD Projekt, come richiesto dagli investitori che dichiarano di essere stati "danneggiati" da quanto avvenuto con Cyberpunk 2077.

Secondo quanto sostenuto dallo studio newyorkese, CD Projekt RED ha rilasciato dichiarazioni false o fuorvianti in merito al fatto che Cyberpunk 2077 fosse riproducibile sui sistemi current-gen, quelli PlayStation e Xbox. Viene inoltre citata la rimozione del gioco dal PlayStation Store di Sony, così come l'offerta di rimborsi da parte di Microsoft e dello stesso developer, eventi che hanno innescato il crollo delle azioni di CD Projekt.

La risposta dello sviluppatore polacco non ha tardato ad arrivare, e lo scorso weekend ha diffuso un ulteriore comunicato in cui risponde alle suddette accuse.

CD Projekt RED ha dunque affermato quanto segue: "I querelanti chiedono al tribunale di giudicare se le azioni intraprese dalla società e dai membri del suo consiglio di amministrazione in merito alla pubblicazione di Cyberpunk 2077 abbiano costituito una violazione delle leggi federali, ovvero fuorviando gli investitori e, di conseguenza, causando loro delle perdite". Lo studio di Varsavia ha infine dichiarato che si difenderà "vigorosamente" da tali accuse.

La faccenda è alquanto spinosa, ma seguiremo eventuali sviluppi inerenti alla class-action. Come dicevamo, Cyberpunk 2077 ha già venduto più di 13 milioni di copie, un risultato impressionante per il gioco lanciato su PS4, Xbox One, PC e Google Stadia. Il gioco di ruolo può essere riprodotto anche su PS5 e Xbox Series X/S, dove può garantire prestazioni molto più stabili di quelle viste sulle console della scorsa generazione.

Il team di CD Projekt RED continua a lavorare alle patch che correggeranno i numerosi problemi già evidenziati. Sono stati già rilasciati due diversi hotfix, tra cui la patch 1.05 che risolve il problema della corruzione dei salvataggi.