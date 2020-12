Sony ha rimosso Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store e offre il rimborso totale

Sony ha deciso di rimuovere Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store e di offrire rimborsi completi a chiunque abbia acquistato il gioco di CD Projekt RED dal negozio digitale. La mossa della casa nipponica giunge dopo giorni di grandi polemiche sulle versioni PS4 e Xbox One, tecnicamente piene di problemi di ogni tipo, dalle prestazioni a molteplici bug. Ricordiamo che nei giorni scorsi la polacca CD Projekt RED si era scusata con i propri fan, e nel corso di una successiva riunione aveva ammesso il disinteresse per le versioni console del gioco.

CD Projekt RED aveva consigliato ai giocatori che lo desideravano di farsi rimborsare, ma le regole vigenti impedivano a Sony e Microsoft (in realtà più alla prima che la seconda) di procedere nella maggior parte dei casi. La decisione di Sony però cambia tutto: chi vuole farsi rimborsare l'acquisto del gioco dal PlayStation Store non deve far altro che andare a questo indirizzo e collegarsi con le credenziali dell'account PS per avanzare la propria richiesta.

"SIE ci tiene a soddisfare al meglio i propri clienti, perciò cominceremo a offrire un rimborso completo per tutti i giocatori che hanno acquistato Cyberpunk 2077 tramite il PlayStation Store. Inoltre, SIE rimuoverà Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store fino a nuovo avviso. Una volta che avremo la conferma che hai acquistato Cyberpunk 2077 tramite PlayStation Store, cominceremo il processo di rimborso. Ti preghiamo di prender nota che la completezza del rimborso potrebbe variare a seconda del tuo metodo di pagamento e istituto finanziario", si legge sul sito.

Lo sviluppatore polacco ha pubblicato una nota in cui ha commentato la decisione di Sony. "La scelta [di divulgare la decisione di Sony] è stata presa in seguito alla nostra discussione con SIE [Sony Interactive Entertainment] in merito a un rimborso completo per tutti i giocatori che hanno acquistato Cyberpunk 2077 tramite PlayStation Store e desiderano un rimborso in questo momento. Tutte le copie del gioco precedentemente acquistate digitalmente sul PlayStation Store rimangono disponibili per l'uso da parte dei rispettivi acquirenti. I giocatori possono ancora acquistare versioni fisiche del titolo nei negozi e per corrispondenza. Tutte le copie, sia digitali che fisiche, continueranno a ricevere supporto e aggiornamenti". Ora attendiamo l'eventuale presa di posizione di Microsoft.

CD Projekt RED si è impegnata a pubblicare una serie di patch per migliorare il gioco e già nei prossimi giorni dovrebbe arrivare un aggiornamento, seguito da altri più importanti a gennaio e febbraio. "Insieme, questi aggiornamenti dovrebbero risolvere i problemi più importanti che i giocatori devono affrontare sulle console di scorsa generazione", ha dichiarato la software house. Su PC - come potete leggere in questa analisi - e console next-gen il gioco funziona molto meglio che sulle console old-gen: un'altra opzione per giocarci subito, e farlo bene, è quella di rivolgersi ai servizi di cloud gaming GeForce NOW e Google Stadia, a patto ovviamente di avere una connessione all'altezza.