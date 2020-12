Ancora guai per Cyberpunk 2077: i salvataggi che superano gli 8 MB si corrompono

Sembra che i problemi di Cyberpunk 2077 continueranno a tormentare i giocatori. Dopo la rimozione dal PlayStation Store e l'ulteriore ondata di rimborsi, il fin troppo ambizioso RPG di CD Projekt RED si scontra con un nuovo ostacolo: i file di salvataggio. Questi ultimi rischieranno di corrompersi (permanentemente) nel caso in cui supereranno il limite degli 8 MB, cestinando dozzine di ore di gioco accumulate con tanta fatica. Arriva il commento di CD Projekt RED.

CD Projekt RED avvisa: non accumulate troppi oggetti nell'inventario

Il problema legato ai salvataggi corrotti è stato segnalato da diversi utenti, ma è stata la stessa CD Projekt a confermarne l'esistenza. La notizia è stata diffusa tramite il centro di assistenza di GOG.com, dove il developer polacco offre una spiegazione relativa a questo gravissimo bug.

"Purtroppo il salvataggio è danneggiato e non può essere recuperato", si legge nella pagina di supporto. Come si può evitare di incappare in questo problema? Lo sviluppatore invita i giocatori a utilizzare "un file di salvataggio precedente per continuare a giocare"; cosa più importante, sarà fondamentale "mantenere basso il numero di oggetti e materiale per la creazione".

A quanto pare, i file di salvataggio di Cyberpunk 2077 supereranno gli 8 MB nel momento in cui avremo accumulato troppi oggetti nel nostro inventario. Trattandosi di un gioco di ruolo, in cui troviamo anche una meccanica di crafting, facilmente si correrà il rischio di sovraccaricarsi di item di qualsiasi tipo. Sfortunatamente, la corruzione dei file avviene in modo permanente: non sarà più possibile recuperare il salvataggio danneggiato liberando spazio nell'inventario.

Alcuni utenti hanno persino utilizzato un glitch per duplicare il numero di questi oggetti, in particolare quello dei materiali di creazione; in tal caso, CD Projekt consiglia agli utenti di caricare un file di salvataggio in cui non è stato utilizzato il glitch.

Il team di sviluppo sta lavorando a una soluzione, ma le "vittime" dei salvataggi corrotti dovranno rassegnarsi: "Il limite di dimensione dei file di salvataggio potrebbe essere aumentato in una delle future patch, ma i file danneggiati rimarranno tali".

Insomma, per Cyberpunk 2077 gli incubi non finiscono qui. Seguiremo eventuali aggiornamenti sulla faccenda, sperando di non incorrere in bug altrettanto gravi.