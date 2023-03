CD Projekt RED ripartirà da zero per uno dei prossimi giochi su The Witcher

CD Projekt RED ha recentemente annunciato una serie di nuovi progetti, dal seguito di Cyberpunk 2077 al Remake del The Witcher originale, così come una nuova trilogia dello stesso The Witcher con Unreal Engine 5. Accanto a questi grandi progetti, è in lavorazione un altro gioco appartenente al franchise di The Witcher conosciuto fin qui come Project Sirius. È sviluppato da The Molasses Flood ed è incentrato sulla cooperazione.

Stando a ciò che si apprende, questo progetto è ripartito e tutto o quasi quel che è stato fatto finora è destinato ad essere cestinato. Il progetto riparte in seguito a una valutazione del suo "potenziale commerciale" ha detto CD Projekt agli investitori in una nota normativa. Finora, sono stati investiti 10 milioni di dollari per Sirius, che quindi "graveranno sui risultati finanziari dell'azienda".

CD Projekt sta ora formulando una nuova struttura di gioco per Project Sirius. Non si conoscono gli obiettivi dell'azienda polacca con il progetto in questione se non che avrà una forte connotazione multiplayer. Resta ancora da vedere se questo approccio cambierà alla luce delle ultime rivelazioni sullo stato dei lavori.

CD Projekt RED ha previsto una scaletta di rilasci molto intensa e impegnativa per i prossimi anni. Tuttavia, non è chiaro con quali risorse possa portare tutto questo lavoro a termine, anche alla luce delle difficoltà che ha incontrato con la versione iniziale di Cyberpunk 2077, soprattutto per quanto riguarda le incarnazioni destinate alle console old-gen.