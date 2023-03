Addio a Battlefield 1943, Bad Company 1 e 2, ma Mirror's Edge è salvo

DICE ha annunciato la rimozione definitiva di tre titoli appartenenti alla saga di Battlefield dagli store digitali: Battlefield 1943, Bad Company e Bad Company 2. In un primo momento era stato chiamato in causa anche Mirror's Edge (2008), ma lo sviluppatore ha subito rettificato l'annuncio sottolineando che quest'ultimo continuerà ad essere disponibile.

Per quanto riguarda gli altri tre, sono giochi che vantano circa 15 anni di presenza nei cataloghi – il più giovane è solo Bad Company 2 rilasciato nel 2010 – e dei quali l'8 dicembre 2023 sarà interrotto il supporto alle funzionalità online. Si tratta di titoli iconici che hanno determinato ciò che è Battlefield oggi.

Lo stesso sviluppatore commenta queste opere sottolineando il legame affettivo che le lega alla sua storia. I titoli in oggetto hanno rappresentato forse la fase più alta dello sparatutto e contestualmente dello studio. È stato proprio il primo capitolo di Battlefield Bad Company a introdurre il Frostbite e la sua fisica che ha consentito di sviluppare mappe dinamiche.

A distinguere il titolo era anche una caratterizzazione dei protagonisti che con il loro sarcasmo hanno reso le campagne prima di Bad Company e poi di Bad Company 2 tra le più apprezzate del genere. Giochi, insomma, che hanno segnato l'intera settima generazione di console.

Naturalmente, i giocatori potranno continuare ad utilizzare tutte le funzionalità offline, godendo quindi delle iconiche campagne per giocatore singolo. Tuttavia DICE sottolinea che in questo momento intende concentrarsi sulle attuali esperienze legate a Battlefield e sul futuro della serie che nella sua ultima iterazione, Battlefield 2042, ha lasciato gran parte della community con l'amaro in bocca.