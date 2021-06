BioShock 4 esclusiva PS5? Un leak svela la partnership con Sony

Annunciato nel dicembre 2019, il nuovo capitolo di BioShock è ufficialmente in sviluppo presso Cloud Chamber, nuova software house fondata da 2K Games. Il team di sviluppo sta lavorando attivamente al quarto episodio, ma ci anticipa che l'attesa sarà ancora piuttosto lunga. Ciononostante, in rete sono apparsi nuovi rumor sul titolo e sulle piattaforme che lo accoglieranno: stando alle indiscrezioni, l'ipotetico BioShock 4 potrebbe essere un'esclusiva PlayStation.

2K Games e Sony: un accordo per l'esclusività di BioShock 4?

Il leak proviene dall'ultimo episodio del podcast di Xbox Era, in cui l'insider Nick "Shpeshal Nick" Baker ha diffuso alcuni dettagli sul prossimo capitolo della serie BioShock. Stando alle dichiarazioni di Baker, BioShock 4 verrà rilasciato in esclusiva per PlayStation 5 grazie a un potenziale accordo tra Sony Interactive Entertainment e 2K Games, publisher del gioco.

L'insider afferma di non sapere se si tratterà di un'esclusiva assoluta o più semplicemente di un accordo temporale. Baker ha però suggerito che l'esclusività riguarda solo il mercato console, pertanto il quarto episodio di BioShock potrebbe debuttare sia su PS5 che su PC.

Dal nostro punto di vista, è improbabile che 2K Games decida di rilasciare il gioco su PlayStation 5 come esclusiva assoluta. In ogni caso, il colosso americano - producer, tra le altre cose, della serie Grand Theft Auto - ha recentemente confermato la sua presenza all'E3 2021: durante l'evento potremmo assistere all'agognata presentazione di GTA 6, ma escluderemmo un eventuale annuncio dedicato al franchise di BioShock, per un motivo ben preciso.

BioShock 4 ancora molto lontano: sviluppato in Unreal Engine 5?

Le poche informazioni che abbiamo su BioShock 4 sono legate ad alcune indiscrezioni diffuse dalla stessa Cloud Chamber. Lo scorso aprile, la software house aveva pubblicato un annuncio di lavoro per ricercare figure specializzate nella creazione di giochi open world e nel design di missioni primarie e secondarie, anticipando di fatto le caratteristiche del nuovo gioco.

Nelle ultime ore, Cloud Chamber ha rilasciato un ulteriore comunicato per gli aspiranti sviluppatori di BioShock. Il nuovo annuncio, destinato al ruolo di Senior Gameplay Programmer, ci suggerisce che il titolo sarà sviluppato in Unreal Engine 5, motore che tuttavia non è ancora disponibile in versione completa; del resto, Epic Games ha annunciato il lancio dell'Early Access solo pochi giorni fa. Dovremmo dedurre che BioShock 4 sarà un gioco puramente next-gen, ma anche che la sua programmazione si trova ancora in una fase embrionale.

La scelta della software house non desta sorprese: tutti i capitoli della serie BioShock si basano sul motore grafico di Epic - dalla versione 2.5 (BioShock 1 e 2) alla 3 (BioShock Infinite) - e l'eventuale adozione dell'Unreal Engine 5 per il prossimo episodio sarebbe del tutto sensata.

Insomma, l'attesa per BioShock 4 sarà ancora molto lunga e dubitiamo di ricevere nuove informazioni nell'imminente futuro, né tantomeno all'E3 2021.