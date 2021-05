Unreal Engine 5, il motore next-gen di Epic Games è in Early Access

Dopo averlo svelato al mondo con una tech demo su PS5, Epic Games ha annunciato di aver reso disponibile in Early Access il nuovo Unreal Engine 5, il motore grafico che costituirà le fondamenta di moltissimi giochi che vedremo nei prossimi anni su console e PC. Questo Early Access permette agli sviluppatori di prendere confidenza con il nuovo motore in vista di un debutto completo a inizio 2022 con miglioramenti sul fronte prestazionale e qualitativo.

Tra le peculiarità del motore di Epic Games troviamo Nanite, una tecnologia (o come dice Epic un "sistema di geometria a micropoligoni virtualizzato") che virtualizza la geometria, ossia genera automaticamente "quanto più dettaglio geometrico visibile dall'occhio umano" e permette agli sviluppatori di importare direttamente in Unreal Engine asset di qualità cinematografica, composti da centinaia di milioni o miliardi di poligoni.

È possibile importare "qualsiasi cosa, dalle sculture di ZBrush alle scansioni di fotogrammetria, fino ai dati CAD". Epic afferma che Nanite gestisce streaming e ridimensionamento dei dati in tempo reale senza perdita di qualità, e questo per gli sviluppatori si tradurrà in ambienti estremamente dettagliati creati con un processo molto meno dispendioso in termini di tempo e risorse.

Lumen è invece una soluzione di illuminazione globale che funziona in tempo reale e in modo dinamico, reagendo immediatamente ai cambi di scena e luce. Il sistema renderizza tutto ciò che va a impattare sulla luce (riflessi, rifrazioni) su una scala che va da chilometri a millimetri. "Artisti e designer possono creare scene più dinamiche usando Lumen, ad esempio cambiando l'angolazione del sole in base all'ora del giorno, accendendo una torcia o facendo un buco nel soffitto e l'illuminazione indiretta si adatterà di conseguenza".

Leggi anche: Fortnite su PS5 e Xbox Series X al lancio delle console

Lumen elimina alcuni passaggi, come la necessità di attendere il completamento della scansione della mappa di luminosità e la creazione di mappe UV, il che garantisce un enorme risparmio di tempo perché consente ai designer di spostare una luce all'interno dell'editor e vedere l'impatto reale immediatamente, come se il gioco venisse eseguito su una console.

Per la creazione di mondi sempre più vasti e aperti, la software house propone un nuovo sistema chiamato World Partition, che divide automaticamente il mondo in una griglia e riempie le celle necessarie quando richiesto. Il motore mette a disposizione, inoltre, strumenti collaborativi e dei "Data Layers" per consentire di creare variazioni dello stesso mondo - come versioni giorno e notte di un'ambientazione - sotto forma di layer che esistono nello stesso spazio.

Migliorato tutto il comparto delle animazioni, con l'obiettivo di far risparmiare più tempo possibile in fase di creazione, e infine ecco arrivare MetaSounds, "un nuovo modo di creare l'audio". Si tratta di un sistema ad alte prestazioni che garantisce un controllo completo sulle sorgenti audio in modo da gestire tutti gli aspetti dell'esperienza sonora.

Ovviamente Epic ha lavorato con AMD, Intel e Nvidia per ottimizzare il motore per supportare tanto il multi-core quanto le ultime tecnologie grafiche (come Temporal Super Resolution di AMD), dal ray tracing fino al DLSS. Potete approfondire altri aspetti dell'UE5 in questo articolo.

Leggi anche: Unreal Engine 5: la tech demo grava sulla GPU non più di Fortnite