Fortnite su PS5 e Xbox Series X al lancio delle console

Come parte degli annunci previsti dal Summer Game Fest, Epic Games ha svelato i suoi piani per la next-gen, mostrando in azione il nuovo Unreal Engine 5 e regalandoci un importante annuncio a tema Fortnite: il popolare battle royale sarà disponibile anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, non appena queste saranno disponibili al pubblico.

Fortnite e Unreal Engine 5 per le console di prossima generazione

In un post sul blog ufficiale di Epic Games, la compagnia statunitense ha annunciato la futura disponibilità di Fortnite per le ammiraglie di Sony e Microsoft. Al momento del lancio, il gioco supporterà ancora l'Unreal Engine 4 che troviamo attualmente sulle piattaforme last-gen, ma gli sviluppatori avrebbero intenzione di "migrare il gioco sull'Unreal Engine 5 verso la metà del 2021".

Una volta ultimato il salto alla nuova versione del motore grafico, i progressi e gli acquisti effettuati dai giocatori verranno mantenuti e saranno accessibili in qualsiasi momento, su qualsivoglia piattaforma. Epic estenderà il supporto cross-play per consentire agli utenti di PS4 e Xbox One di giocare con quelli di PS5 e Xbox Series X; infine, i futuri aggiornamenti di Fortnite arriveranno su tutte le piattaforme esistenti, Switch e mobile inclusi.

La compagnia guidata da Tim Sweeney non si accontenterà di realizzare un semplice porting per PS5 e Xbox Series X. Al momento del lancio delle due console - previsto entro la fine del 2020 - Fortnite sarà già ottimizzato per risultare più performante sulle piattaforme next-gen, approfittando delle nuove feature dei due hardware. In ogni caso, sarà il 2021 l'anno in cui assisteremo all'evoluzione tecnica del popolare shooter, grazie all'Unreal Engine 5 e alle relative novità che il motore grafico porterà su console.

Che genere di miglioramenti dovremmo attenderci? Non abbiamo ancora informazioni dettagliate e, d'altro canto, Epic non ha intenzione di scomporsi:

"No, questa non è una nuova versione di Fortnite. È Fortnite ottimizzato per sfruttare il nuovo hardware e le funzionalità delle console next-gen. In che modo Fortnite trarrà vantaggio dall'hardware next-gen? Anche se al momento non possiamo condividere dettagli specifici, l'hardware più potente ci consentirà di migliorare le prestazioni e la grafica".