Nuovo capitolo di BioShock ufficialmente in sviluppo

BioShock 4 arriverà nei prossimi anni e sarà sviluppato da Cloud Chamber, una nuova software house creata da 2K Games. Si compone di due team, uno con sede a San Francisco e l'altro a Montreal, ed è guidata da un veterano dell'industria, Kelley Gilmore. Il nuovo BioShock non arriverà a breve, anzi con ogni probabilità è un progetto per le nuove PlayStation 5 e Xbox Scarlett.

L'ultimo capitolo di BioShock, l'acclamato BioShock Infinite, è arrivato nel 2013. È stato sviluppato da Irrational Games sotto la supervisione di Ken Levine. Nonostante i voti alti da parte della critica specializzata, BioShock Infinite non ha raggiunto i traguardi di vendita sperati e Irrational Games è stata chiusa. Da quel momento, Levine non lavora più su BioShock, si è dedicato al cinema e ha fondato un piccolo studio di videogiochi chiamato Ghost Story.

L'unico capitolo della serie BioShock non supervisionato da Ken Levine è stato BioShock 2. Sviluppato da 2K Marin, non è stato sufficientemente innovativo e coinvolgente come gli altri due capitoli.