BioShock 4 sarà un gioco open world: la conferma da un annuncio di lavoro

Come i fan di BioShock ben sapranno, un nuovo capitolo della storica serie è ufficialmente in sviluppo presso Cloud Chamber, nuova software house fondata da 2K Games nel dicembre 2019. Non ci sarà Ken Levine a supervisionare i lavori: l'autore originale di BioShock ha fondato il suo nuovo studio (Ghost Story) ed è impegnato con altri progetti, anche di natura cinematografica.

Ciononostante, Cloud Chamber vanta comunque la presenza di alcuni veterani dalle game industry ed è attualmente alla ricerca di nuovi talenti, come testimoniato dagli ultimi annunci di lavoro pubblicati sul sito web della compagnia. Questi ci offrono qualche indizio sull'ipotetico BioShock 4 e su che genere di gioco sarà: tra le parole chiave c'è "open world".

Cloud Chamber alla ricerca di sviluppatori per BioShock 4



Come suggeriva la stessa 2K, lo sviluppo del nuovo capitolo di BioShock è ancora in fase embrionale e toccherà attendere ancora qualche anno prima di poter scoprire cosa bolle nella pentola di Cloud Chamber. In ogni caso, la software house - con sedi a Novato, California e a Montreal, Quebec - ha intenzione di ampliare le proprie risorse, reclutando nuovi sviluppatori e designer che possano contribuire alla realizzazione del suo primo videogioco.

Tra le figure ricercate da Cloud Chamber troviamo programmatori IA e designer UI/UX, ma ad attirare la nostra attenzione è l'annuncio legato al Senior Writer. Quest'ultimo, stando ai requisiti richiesti dalla compagnia, contribuirà alla creazione dei contenuti di BioShock 4, ma dovrà soprattutto essere in grado di "intrecciare storie di impatto e focalizzate sui personaggi, all'interno di un'ambientazione open world". Viene così svelata la natura del prossimo BioShock, il primo nella storia del franchise a proporre un mondo aperto e liberamente esplorabile.

Lo stesso Senior Writer avrà anche l'incarico di ideare, con il resto del team, i contenuti e il design "delle missioni primarie e secondarie" - seguendo la tipica formula degli open world, dunque; sotto la supervisione del Lead Writer, dovrà infine contribuire alla "creazione ed esecuzione della storia principale, inclusa la scrittura dei dialoghi e di altri elementi narrativi".

Tornando alla sopramenzionata figura del programmatore IA, l'annuncio ci offre ulteriori indizi sulle meccaniche di gioco di BioShock 4, come la possibilità che ci sia un sistema di "folla urbana" simile a quello che troviamo nel più recente Cyberpunk 2077.

Trattandosi di semplici annunci di lavoro, le feature suggerite dalle descrizioni non rispecchieranno necessariamente i contenuti del gioco finale. Come spesso accade in fase di produzione, alcune meccaniche possono essere rimosse o alterate sensibilmente: questo include anche il setting open world di cui sopra. Terremo gli occhi aperti e seguiremo con curiosità eventuali sviluppi.