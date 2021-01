GTA 6: significativi miglioramenti all'IA emergono da un brevetto

Sulla rete sta circolando un brevetto depositato nell'ottobre 2020 da Take-Two, società di cui fa parte Rockstar, a proposito di intelligenza artificiale e della capacità di personaggi non giocanti di spostarsi nel mondo di gioco. Intitolato ‘System And Method For Virtual Navigation In A Gaming Environment’, il brevetto molto probabilmente si riferisce a una nuova tecnologia implementata nel prossimo grande progetto di Rockstar, Grand Theft Auto 6.

Sebbene nel brevetto non ci sia un riferimento esplicito a GTA 6, che oltretutto non è stato ancora annunciato ufficialmente, la tecnologia in questione è stata sviluppata da Simon Parr e David Hynd, due delle figure più rilevanti in Rockstar in fatto di nuove tecnologie. Secondo i rumor, quindi, il brevetto farebbe riferimento all'intelligenza artificiale alla base dei personaggi non giocanti di GTA 6 e alla loro capacità di spostarsi nel mondo aperto.

Grand Theft Auto 6: intelligenza artificiale migliore anche per le auto

Il documento, molto tecnico in quanto indirizzato a sviluppatori, mira a rendere la navigazione e il comportamento dei personaggi NPC più realistici in GTA 6. "I sistemi convenzionali forniscono risorse limitate per automatizzare gli NPC. Ad esempio, la potenza di elaborazione, la memoria e l'efficienza consentono che gli NPC controllino un numero di auto predeterminato in ogni singola istanza di un sistema convenzionale" leggiamo nel documento. Il riferimento alle auto, oltretutto, sembra un'ulteriore conferma che si tratti proprio di GTA 6. Come noto, i giochi della serie usano grandi mappe di gioco popolate da pedoni e da auto, con una simulazione realistica del traffico.

"Come ulteriore svantaggio, i sistemi convenzionali si basano quasi interamente sull'eliminazione del traffico locale per evitare le collisioni". In altri termini, come ben sa chi ha esperienza con giochi di questo tipo, spesso il traffico viene semplificato per evitare comportamenti strani e innaturali, oltre che veri e propri glitch, e il numero di auto viene ridotto intorno al giocatore.

Cosa ancora più interessante è che, sempre stando al brevetto, Rockstar sta implementando un sistema di intelligenza artificiale che possa consentire a ciascun conducente di comportarsi in modo autonomo. "Nei sistemi convenzionali, gli NPC sono spesso raggruppati per caratteristiche ed eseguono gli stessi movimenti". In GTA 6, invece, ciascun automobilista si comporterà in maniera differente perché ognuno di loro avrà un preciso scopo e sarà influenzato da ciò che avviene intorno a lui.

Come si legge nel documento, "Ogni NPC è definito da proprie caratteristiche specifiche per l'attraversamento dei nodi stradali". In altri termini, ciascuno di loro si sposterà lungo il mondo di gioco in funzione di una serie di parametri, come caratteristiche del veicolo, regole e restrizioni sulla velocità nel luogo in cui si trova, tipo di strada che percorre e condizioni metereologiche.

Il nuovo sistema di IA punta a creare “un mondo virtuale realistico che non è limitato dall'hardware o dal software. Ad esempio, può capitare di trovare qualcuno guidare più lentamente su strade di tipo residenziale o mentre è intento a eseguire determinate manovre per evitare il traffico in arrivo su strade a corsia unica”. Il nuovo sistema potrà anche simulare casi specifici, come un inseguimento ad alta velocità. Terrà anche conto degli spazi tra i veicoli, della direzione di marcia e delle differenze di velocità tra i veicoli, in modo che ciascun NPC possa calcolare il tragitto più conveniente in base alla situazione.

I giochi Rockstar sono già molto avanzati sul piano dell'intelligenza artificiale, e sono in grado di riprodurre i mondi di gioco in maniera realistica e credibile, con una popolazione che appare "viva" agli occhi del giocatore. Sembra qui che Rockstar stia lavorando per poter trasmettere queste sensazioni anche nel caso di NPC al volante dei veicoli e non solo dei pedoni che si trovano sulla strada.

