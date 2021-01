Project Mara: grafica iper-realistica nell'ultimo filmato diffuso da Ninja Theory

Sappiamo che il talentuoso team di Ninja Theory sta lavorando al sequel di Hellblade: Senua's Sacrifice, ma i lavori sul misterioso Project Mara sembrano procedere a gonfie vele. Lo testimonia l'ultimo filmato condiviso dallo sviluppatore britannico, in cui vengono svelati nuovi dettagli circa il titolo sperimentale, così come le prime promettenti immagini.

Project Mara sarà uno dei giochi più ambiziosi di Ninja Theory

Annunciato esattamente un anno fa, Project Mara rappresenta uno dei progetti più coraggiosi della software house di Cambridge. Lo afferma lo stesso Tameem Antoniades, capo del team creativo di Ninja Theory, che ci regala nuove informazioni sull'enigmatico titolo.

"Stiamo cercando di fare molte cose che non abbiamo mai provato prima d'ora", spiega Antoniades. Uno degli obiettivi del developer è quello di catturare la realtà "in modo ossessivo" per creare l'ambientazione più realistica e coinvolgente di sempre.

Scopriamo che la storia di Project Mara avrà luogo in un appartamento, riprodotto fedelmente - e con un'attenzione quasi maniacale - attraverso uno studio approfondito dei materiali che compongono l'ambiente circostante. Per l'occasione, il technical art director Matt Stoneham ha assemblato uno scanner artigianale per acquisire le immagini di diversi campioni, al fine di convertire i materiali di riferimento in dettagliati modelli tridimensionali.

Non solo i materiali: per il setting di Project Mara è stato scansionato un intero appartamento, con la collaborazione di Clear Angle e dei loro scanner LiDAR. In tal modo è stato possibile ottenere una mappatura accurata di ogni elemento presente nell'abitazione, dal pezzo d'arredamento più vistoso a oggetti microscopici come polvere e detriti. Le acquisizioni vengono infine convertite nei render in-engine che possiamo ammirare nel filmato, confrontati con le foto di riferimento.

I risultati raggiunti finora da Ninja Theory ci lasciano spiazzati. Project Mara scommette sul comparto tecnico e la bontà qualitativa dimostrata dal team inglese è a dir poco promettente. Resta da valutare l'attenzione rivolta allo storytelling, altro aspetto fondamentale di questo progetto, così come attendiamo di scoprire le piattaforme a cui è destinato il gioco.