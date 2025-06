Bungie blocca tutto: Marathon rimandato a sorpresa dopo l'alpha test

Marathon, il nuovo extraction shooter di Bungie, non uscirà a settembre come previsto. Il team ha annunciato un rinvio a tempo indeterminato per rielaborare l'esperienza di gioco dopo i feedback dell'alpha test. Si punta a integrare un'IA migliorata, garantire maggiore immersività narrativa e un tono più cupo.

Bungie ha annunciato il rinvio a tempo indeterminato di Marathon, il suo atteso extraction shooter originariamente previsto per il 23 settembre. La decisione arriva dopo un alpha test che ha evidenziato la necessità di profonde revisioni e la necessità per il team di fermarsi per sviluppare un'esperienza più coerente con le ambizioni del progetto.

Il team di sviluppo ha infatti ascoltato con attenzione il feedback fornito dai giocatori durante la fase di test chiusa, svoltasi tra il 23 aprile e il 4 maggio. I pareri, espressi anche tramite i canali social e Discord, hanno messo in luce diverse criticità, portando Bungie a ricalibrare le priorità di sviluppo.

Tra gli obiettivi immediati figurano un'intelligenza artificiale più sfidante, un combattimento più strategico e coinvolgente, e un miglioramento della componente narrativa e ambientale. Particolare enfasi sarà posta sul "Marathon Universe", con un incremento della fedeltà visiva e un tono più cupo, in linea con la trilogia originale degli anni '90.

Il gioco punterà anche a potenziare l'esperienza sociale con nuove opzioni come la chat di prossimità e un miglior supporto per chi gioca da solo o in coppia. Nei prossimi mesi continueranno i test chiusi, sempre con il coinvolgimento della community.

Lo scorso mese Marathon era finito sotto i riflettori per l'uso non autorizzato di artwork nella versione alpha, causato - secondo Bungie - da un ex artista del team. Sebbene l'incidente non sia stato menzionato nel recente aggiornamento, potrebbe aver avuto un ruolo, seppur minore, nella decisione di rimandare il titolo.

Un nuovo punto della situazione sarà fatto in autunno. Bungie assicura che sfrutterà il tempo aggiuntivo per costruire un titolo capace di riflettere le aspettative e la passione della propria community, al fine di evitare di fare la fine di altri titoli live service sotto il controllo di Sony, come Concord.