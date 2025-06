AMD e Microsoft, squadra che vince non si cambia (nemmeno per la prossima Xbox)

Microsoft ha annunciato una partnership pluriennale con AMD per sviluppare i chip della prossima generazione di console Xbox. I nuovi dispositivi includeranno console casalinga, handheld e non solo. Forte integrazione Windows, retrocompatibilità e un'esperienza Xbox multipiattaforma e non vincolata a un singolo store i punti salienti.

Microsoft ha annunciato una nuova fase nello sviluppo della prossima generazione di dispositivi Xbox, siglando una partnership strategica pluriennale con AMD. L'accordo prevede la co-progettazione dei chip che alimenteranno non solo le future console da salotto, ma anche dispositivi portatili, PC e soluzioni cloud, segnando un'espansione significativa dell'ecosistema Xbox.

L'annuncio, condiviso in un breve video dal presidente di Xbox Sarah Bond, conferma che la piattaforma Xbox del futuro non sarà vincolata a un singolo dispositivo o negozio digitale. L'obiettivo dichiarato è costruire "una piattaforma di gioco sempre con te", in grado di offrire accesso ai giochi su una varietà di dispositivi, ovunque e in qualunque momento.

Uno degli elementi centrali del nuovo corso sarà l'integrazione profonda con Windows, destinato a diventare la piattaforma di riferimento per il gaming. Secondo Bond, Microsoft sta lavorando a stretto contatto con il team Windows per garantire che l'esperienza Xbox possa convivere e integrarsi con altri store digitali, come già avviene con i nuovi dispositivi handheld ROG Xbox Ally prodotti da ASUS, che eseguono una versione completa di Windows e consentono l'accesso a piattaforme come Steam.

La collaborazione con AMD punta inoltre ad alzare l'asticella in termini di grafica, grazie a soluzioni avanzate basate sull'intelligenza artificiale e a un aumento del livello di immersione nei giochi. Tutto questo, assicura Microsoft, mantenendo la retrocompatibilità con l'attuale libreria di giochi Xbox, una caratteristica spesso richiesta dagli utenti.

Nonostante non sia ancora stata annunciata una data ufficiale per il lancio della nuova generazione Xbox, indiscrezioni indicano il 2027 come orizzonte temporale plausibile. Nel frattempo, l'azienda sembra voler gettare le fondamenta di un ecosistema più ampio e flessibile, in cui l'esperienza Xbox non sia più limitata all'hardware tradizionale da salotto.

Con questa strategia, Microsoft punta a ridefinire il concetto stesso di console, favorendo un approccio multi-dispositivo e multipiattaforma, in linea con le trasformazioni in corso nel mercato del gaming. Non a caso anche la recente ROG Xbox Ally è stata annunciata al motto di "This is an Xbox".