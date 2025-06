Xbox diventa portatile con ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X: tutte le caratteristiche

Microsoft e ASUS hanno annunciato Xbox ROG Ally e Ally X, disponibili dalla stagione natalizia 2025. Basati su Windows 11 e progettati per il gaming con un'interfaccia ottimizzata per il formato, danno accesso a ampia gamma di giochi da diversi store, incluso Xbox Game Pass, da riprodurre in mobilità.

Durante lo showcase Xbox al Summer Game Fest 2025, Microsoft e ASUS hanno ufficializzato il lancio di una nuova generazione di dispositivi portatili pensati per il gaming: ROG Xbox Ally e la sua versione potenziata, ROG Xbox Ally X.

Frutto di una collaborazione annunciata da tempo sotto il nome in codice Project Kennan, i due modelli rappresentano un'evoluzione del già noto handheld ASUS ROG Ally, ma con un'identità Xbox ben definita.

Entrambi i dispositivi adottano il sistema operativo Windows 11 con un'interfaccia grafica ottimizzata per un'esperienza da console anche in mobilità. Il design richiama da vicino quello di un controller Xbox con display integrato, con impugnature sagomate e i familiari tasti ABXY.

La differenza tra i due modelli risiede soprattutto nelle specifiche tecniche: il modello base monta un processore AMD Ryzen Z2 A (4 core Zen 2, 12 CU RDNA 2), affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di SSD. La variante X si distingue per l'adozione del più potente Ryzen AI Z2 Extreme (con 8 core Zen 5, NPU XDNA 2 e 16 CU RDNA 3.5), 24 GB di RAM LPDDR5X e un SSD da 1 TB. ROG Xbox Ally (di colore bianco) è progettata per giocare a 720p, mentre ROG Xbox Ally X (di colore nero) punta a permettere il gaming in movimento a 900p a 1080p.

ROG Xbox Ally ROG Xbox Ally X Processore AMD Ryzen Z2 A

4 core Zen 2 AMD Ryzen AI Z2 Extreme

8 core Zen 5 Memoria RAM 16 GB LPDDR5X-6400 24 GB LPDDR5X-8000 Archiviazione SSD M.2 2280 da 512 GB (espandibile) SSD M.2 2280 da 1 TB (espandibile) Grafica AMD Radeon RDNA 2 8 CU AMD Radeon con "AI Boost", 16 CU RDNA 3.5 Display 7 pollici 16:9 FHD (1.920 x 1.080) IPS

500 nit, 120 Hz, FreeSync (VRR)

Gorilla Glass Victus + DXC Porte 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C

microSD

Audio da 3,5 mm 1x USB4 Type-C con Thunderbolt 4

1x USB 3.2 Gen 2 Type-C

UHS-II microSD (DDR200)

Audio da 3,5 mm Rete Wi-Fi 6E (2x2) + Bluetooth 5.4 Audio Dual Smart Amp, Dolby Atmos, microfono AI Batteria 60 Wh 80 Wh Dimensioni 290,8 × 121,5 × 50,7 mm Peso 670 grammi 715 grammi Sistema operativo Windows 11 Home

Entrambe le versioni sono dotate di display da 7 pollici in Full HD con refresh rate a 120 Hz e supporto FreeSync Premium (VRR), mentre ROG Xbox Ally X vanta anche una batteria maggiorata da 80 Wh (rispetto ai 60 Wh del modello base) e supporto Thunderbolt 4. Tra le funzionalità aggiuntive si segnalano gli Impulse Trigger, già presenti nei controller Xbox Series, e pulsanti posteriori supplementari.

Al centro dell'esperienza utente c'è la nuova modalità Xbox Full Screen Experience, pensata per ridurre la complessità di Windows in ambito videoludico. Questa modalità limita i processi di sistema non essenziali, come la ricerca o Copilot, migliorando le prestazioni e semplificando la navigazione tramite gamepad. Un overlay rinnovato consente l'accesso rapido alla libreria giochi, alle app, alle impostazioni di performance e alle funzioni multitasking.

Sotto il profilo software, i dispositivi offrono compatibilità con Xbox Play Anywhere e l'integrazione con Xbox Cloud Gaming e Remote Play. Inoltre, il sistema supporta nativamente giochi e launcher provenienti da diversi store PC, tra cui Steam, Epic Games Store, Battle.net e GOG. Il client Xbox per PC funge da hub centralizzato per l'intera libreria di giochi, compresi i titoli Game Pass.





Il lancio dei due handheld è previsto per la stagione natalizia 2025 in mercati selezionati tra cui l'Italia. Microsoft non ha ancora ufficialmente il prezzo dei due dispositivi; maggiori dettagli su accessori e preordini saranno resi noti nei prossimi mesi. Microsoft ha inoltre confermato che le ottimizzazioni di Windows 11 dedicate al gaming su handheld saranno disponibili anche per dispositivi concorrenti nel 2026.