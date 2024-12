Astro Bot premiato come migliore videogioco dell'anno ai The Game Awards 2024

Il Team Asobi con Astro Bot ha vinto il premio come Gioco dell’Anno 2024 ai The Game Awards 2024, tenutisi al Peacock Theater di Los Angeles. Il gioco, esclusiva PS5, ha trionfato battendo una forte concorrenza, con titoli come Black Myth: Wukong, Metaphor: ReFantazio, Balatro, Final Fantasy VII Rebirth ed Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Il capo dello studio, Nicolas Doucet, ha ritirato il premio dalle mani di Swen Vincke, direttore di Baldur's Gate 3, vincitore dell’edizione precedente.

Qui la nostra recensione di Astro Bot

Ma non è finita qui. Il team di Astro Bot si è aggiudicato anche altri tre premi durante l’evento, tra cui. Tra gli altri vincitori degni di nota,si è distinto vincendo i premi per. Da segnalare, inoltre, che il voto dei giocatori è andato a Black Myth: Wukong.

Nel corso della serata, che rimane un punto di riferimento per tutta l'industria dei videogiochi, sono arrivati diversi interessanti annunci, e diversi nuovi giochi sono stati mostrati per la prima volta. Tra questi, The Witcher 4, Mafia: Terra Madre, Turok: Origins e Intergalactic: The Heretic Prophet.

Di seguito la lista completa dei giochi premiati:

Game Awards 2024 Winners