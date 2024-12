Ritorna Turok! Saber Interactive ha svelato Turok: Origins ai The Game Awards 2024

Sul palco dei The Game Awards 2024 Saber Interactive ha svelato Turok: Origins, nuovo capitolo della storica serie. Dal trailer si può vedere un cambiamento: non sarà uno FPS ma un TPS, ovvero passerà dalla prima alla terza persona.

Nel corso dei The Game Awards 2024 è arrivato un annuncio inatteso ma gradito: Saber Interactive ha mostrato il primo trailer di Turok: Origins, nuovo capitolo della storica serie che mette i guerrieri Turok davanti a nemici di ogni tipo, come i dinosauri.

In arrivo su PC (Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X in data ancora da definire, il nuovo gioco si distingue dalle produzioni passate per il passaggio alla terza persona. I dettagli non sono molti, ma insieme al video Saber ha snocciolato alcune informazioni preliminari.

"Vesti i panni dei leggendari guerrieri di Turok per affrontare feroci dinosauri e una terrificante minaccia aliena che cerca di distruggere ogni forma di vita umana nella galassia".

"Scatenate attacchi devastanti contro i vostri nemici con armi e abilità e sfruttate il DNA dei nemici caduti per potenziare il vostro arsenale. Intraprendete un'avventura ad alto rischio, da soli o con gli amici, per svelare i misteri che contengono la chiave per salvare l'umanità".

Turok: Origins permette quindi di combattere da soli o in team, ha un sistema di potenziamenti delle armi e delle abilità, anche tramite l'estrazione del DNA dei nemici caduti, un aspetto che sicuramente potrebbe dare varietà al gameplay.

"Fucili al plasma, pistole laser, cecchini, archi, fucili da caccia e molto altro sono tutti a tua disposizione", aggiunge una nota stampa, nel quale si legge che "i giocatori viaggeranno attraverso mondi mozzafiato ma mortali su vari pianeti. Da antichi templi e canyon desolati a fitte giungle, ogni luogo racchiude pezzi di una storia indimenticabile, ricca di colpi di scena".

"Turok è stato uno dei primi sparatutto per console a cui abbia mai giocato", afferma Matthew Karch, CEO e co-fondatore di Saber. "Quando abbiamo esaminato i franchise di videogiochi che ritenevamo meritassero di essere riportati in auge, Turok era in cima alla nostra lista. In Saber, amiamo prendere IP classiche e combinarle con un gameplay fresco. Siamo entusiasti di annunciare finalmente il gioco, ma saremo ancora più felici quando offriremo questa esperienza old-school con un tocco moderno".