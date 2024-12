Intergalactic: The Heretic Prophet è il nuovo franchise di Naughty Dog per PS5: ecco il primo trailer!

Si va nello Spazio, in un'avventura epica sul temibile e a quanto pare mortale pianeta di Sempiria. Intergalactic: The Heretic Prophet è il nuovo e ambizioso franchise di Naughty Dog in sviluppo per PS5.

Intergalactic: The Heretic Prophet è il nuovo franchise in sviluppo per PS5 di Naughty Dog, lo studio dietro ad acclamate serie come The Last of Us e Uncharted.

"Ambientato migliaia di anni nel futuro, Intergalactic mette i giocatori nei panni di Jordan A. Mun, una pericolosa cacciatrice di taglie che finisce bloccata su Sempiria, un pianeta lontano le cui comunicazioni con l'universo esterno si sono interrotte centinaia di anni fa. Jordan dovrà usare tutte le sue abilità e il suo ingegno se vuole essere la prima persona in oltre 600 anni a lasciare la sua orbita", recita la descrizione in accompagnamento al video.

Intergalactic: The Heretic Prophet è in sviluppo dal 2020 e, secondo Naughty Dog, sarà all'altezza della sua tradizione. "I nostri obiettivi narrativi sono rivaleggiati solo dalle nostre ambizioni di gameplay. Questo sarà il gameplay più profondo nella storia di Naughty Dog, prendendo gli insegnamenti dai nostri franchise precedenti e spingendoli oltre qualsiasi cosa abbiamo mai fatto prima".

Jordan è interpretata da Tati Gabrielle, alla guida un "cast stellare" che ancora dobbiamo conoscere a pieno, anche se qualcuno potrebbe aver già visto e riconosciuto alcuni degli altri membri nel trailer. A fare da cornice all'impianto narrativo e di gameplay troviamo anche "una colonna sonora altrettanto incredibile": se ne stanno occupando nientemeno che Trent Reznor e Atticus Ross.