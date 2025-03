Xbox: nuova ammiraglia nel 2027, la portatile già da quest'anno?

Nuove voci circondano Xbox che, stando a quanto riportato da Windows Central, avrebbe modificato i suoi piani in merito all'hardware. Secondo fonti vicine a Microsoft, il marchio gaming della società potrebbe rilasciare la discussa console portatile entro la fine di quest'anno.

Facciamo chiarezza, poiché di un dispositivo portatile se n'è parlato a più riprese. Lo stesso Phil Spencer ha menzionato gli handheld PC suggerendo che "Xbox dovrebbe averne uno", ma che ci sarebbero voluti almeno due anni per il rilascio sul mercato. Tuttavia, pare che Microsoft Gaming abbia dovuto rivedere la road map e accelerare i piani.

Secondo le fonti, rimaste naturalmente anonime, Microsoft avrebbe in programma il rilascio della portatile entro la fine di quest'anno. Si parla di un dispositivo dal design "inconfondibilmente Xbox" e con il tradizionale pulsante Guida Xbox.

Tuttavia, si parla di un "PC Gaming OEM", per cui è lecito supporre che il dispositivo sia stato realizzato in collaborazione con un partner come ASUS o Lenovo. Il nome in codice del progetto sarebbe "Keenan" ed è probabile che, in questo caso, Microsoft si sia concentrata sul software.

D'altronde, fu lo stesso Phil Spencer a chiarire l'intenzione di sviluppare un'interfaccia user friendly diversa da quella da Windows e più simile alla dashboard di Xbox, che meglio si adatta a un utilizzo puramente gaming. Inoltre, le stesse fonti di Windows Central, suggeriscono che il primo vero dispositivo prodotto da Microsoft non arriverà prima del 2027.

Ma perché la società di Redmond avrebbe accelerato i tempi nel segmento portatile? Beh, le ragioni sono piuttosto evidenti: gli handheld PC, seppur a piccoli passi, continuano a guadagnare l'interesse dei giocatori. Nel frattempo, Nintendo si appresta a rilasciare Switch 2 e Sony, secondo alcune voci, sarebbe in procinto di proporre una nuova portatile dopo la fallimentare PS Vita capace di eseguire i giochi PS5. In buona sostanza, la pressione nell'ambito delle portatili aumenta e Microsoft non vuole rischiare di lasciare i potenziali utenti alla concorrenza.

Situazione simile nell'ambito delle piattaforme domestiche. Anche la prossima Xbox casalinga è prevista nel 2027, ma in questo caso Microsoft può contare su una piattaforma già disponibile sul mercato. Secondo le fonti, la nuova console succederà a Xbox Series X e al momento non ne è prevista una variante accessibile come Xbox Series S.

Nulla di nuovo su questo fronte, insomma, dato che fu la stessa Sarah Bond, capo di Xbox, a descrivere la nuova piattaforma come "il più grando balzo tecnico mai visto in una sola generazione". La vera novità è che la console sarebbe stata sottoposta all'attenzione di Satya Nadella che ne avrebbe autorizzato la produzione.

Come sempre, vi suggeriamo di prendere tutte le informazioni con le dovute precauzioni. Windows Central è sempre discretamente affidabile sugli affari che riguardano Microsoft, ma perfino se fosse tutto corretto, Microsoft potrebbe nuovamente modificare i propri piani.