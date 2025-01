Nintendo Switch 2: ecco la nuova console ibrida, appuntamento al prossimo 2 aprile!

Alla fine, i rumor si sono rivelati veri, Nintendo ha appena presentato la nuova generazione di console ibrida: Nintendo Switch 2. Con un video di oltre due minuti, la società ha mostrato tutte le novità che accompagnano il design della nuova piattaforma, la quale non stravolge, ma perfeziona.

Nintendo Switch 2 sfoggia un display più grande così come più generosi sono i due controller Joycon. Sono questi ultimi, forse, a includere un maggior numero di novità rispetto alla generazione precedente. Hanno adesso una forma più ergonomica, pulsanti più grandi e un sistema di aggancio rinnovato non più a scorrimento, ma a incastro.

Al momento, Nintendo non ha comunicato una data d'uscita facendoci sapere che il Direct dedicato alla nuova console si terrà il prossimo 2 aprile. A questo punto è presumibile che la console arrivi entro la fine del 2025, ben più tardi delle previsioni che indicavano il rilascio nel Q2 di quest'anno.

Al termine del trailer, viene mostrato in esecuzione anche un nuovo titolo di Mario Kart, con tutta probabilità il tanto vociferato Mario Kart 9 che, secondo le ultime indiscrezioni, sarà parte della lineup di lancio. A questo punto, non possiamo far altro che attendere il prossimo 2 aprile per scoprire tutti i dettagli sulle specifiche e i giochi che saranno disponibili all'uscita.

Infine, il filmato ci ricorda che Nintendo Switch 2 è retrocompatibile con i titoli per Nintendo Switch, sia in formato digitale che fisico. Tuttavia, non è garantita la compatibilità dell'intera libreria di Nintendo Switch, per cui alcuni titoli potrebbero non funzionare – quantomeno da subito – sulla nuova console.

Nel frattempo, gli interessati, possono ottenere un biglietto per la Nintendo Switch 2 Experience, una serie di eventi che consentirà ai videogiocatori di provare la nuova console. Il tour passerà anche per Milano. È possibile registrarsi direttamente dalla pagina ufficiale, ma è necessario essere in possesso di un account Nintendo.