PlayStation: una nuova portatile capace di eseguire nativamente i giochi di PlayStation 5?

Che Sony non abbia perso l'interesse verso il mercato delle console portatili non è un segreto. Tuttavia, pare che anche la casa giapponese abbia intenzione di proporre una piattaforma più vicina agli handheld PC che non ai dispositivi portatili così come li abbiamo conosciuti finora.

Fonti vicine alla casa di Tokyo avrebbero riferito a Bloomberg che la nuova console sarebbe già in fase di prototipazione. Si tratta chiaramente di una fase progettuale preliminare che non fornisce alcuna sicurezza. Non è detto che la console arrivi effettivamente sul mercato e Sony potrebbe abbandonare il progetto se non lo riterrà commercialmente conveniente.

In ogni caso, il progetto in questione richiederebbe ancora anni e dovrebbe affiancare la prossima PlayStation 6. Si tratterebbe di una soluzione ben diversa da PlayStation Portal, nata come estensione di PS5 per eseguire i giochi da remoto, ma che più di recente è stata aggiornata con l'accesso al cloud gaming.

La prossima PlayStation portatile dovrebbe consentire l'esecuzione dei giochi PS5 in locale. Con il contributo di AMD, con cui ormai Sony ha una partnership consolidata, non è da escludere che la piccola portatile possa eseguire perfino i giochi della prossima casalinga, naturalmente con i dovuti compromessi.

D'altronde, gli attuali handheld PC consentono di eseguire (quasi) l'intera libreria di Windows, incluse le produzioni più recenti. Non sorprenderebbe se Sony proponesse una soluzione simile, ma vincolandola all'ecosistema PlayStation.

In realtà non dovrebbe sorprendere neanche il crescente interesse verso questo tipo di piattaforme, dato che la tendenza è stata in realtà avviata da Nintendo con Switch, la quale è in grado di riprodurre i medesi giochi sia in modalità portatile che domestica.

Un successo inaspettato lo ha poi riscosso Steam Deck che, con un prezzo aggressivo e una praticità impareggiabile, ha consentito di accedere alle librerie PC in mobilità. La mossa di Sony, quindi, potrebbe contrapporsi non solo all'imminente Switch 2, ma anche alla portatile marchiata Xbox della quale Phil Spencer ha parlato a più riprese.