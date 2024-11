Microsoft Gaming non ha finito con le acquisizioni, è sempre con 'gli occhi aperti'

In un'intervista con Bloomberg, Phil Spencer ha chiarito i piani attuali e futuri di Microsoft. Tra console portatili e il successo delle proprie IP sulle piattaforme concorrenti, la società non esclude nuove acquisizioni.

In una recente intervista con Bloomberg, il capo di Microsoft Gaming Phil Spencer ha toccato numerosi argomenti, dai giochi in esclusiva alle acquisizioni. Se pensavate che Activision Blizzard fosse il punto di arrivo in quest'ultimo ambito, beh non è esattamente così.

Certo, al momento Microsoft è impegnata nell'integrazione completa del publisher nel business dell'azienda, ma si tratta di una situazione temporanea che prima o poi verrà appianata. Spencer, infatti, ha spiegato che per il momento non vi è nulla all'orizzonte, ma la società rimane allerta per scrutare eventuali nuovi talenti da inserire tra le sue schiere.

"Vorremo indubbiamente essere presenti sul mercato, quindi se dovessimo trovare team, tecnologie e capacità che possono contribuire a ciò che stiamo tentando di fare nel settore dei videogiochi, terremo senz'altro gli occhi aperti".

Naturalmente, non parliamo di operazioni come quella conclusa con Activision Blizzard, poiché difficilmente le autorità antitrust concederebbero ancora una volta il via libera, ma di studi minori che potrebbero ampliare il portafoglio di proprietà intellettuali di Microsoft.

È stato ripreso anche un discorso accennato proprio da Spencer questa estate: le console portatili. Il dirigente ha confermato l'interesse della società nei dispositivi handheld e che attualmente sono in fase di valutazione i prototipi. È sembrato anche piuttosto sicuro sul fatto che Xbox avrà un proprio dispositivo, ma ha chiarito che verrà rilasciato tra qualche anno, per cui l'attesa sarà ancora lunga.

Infine, è stato toccato il discorso "esclusive", il quale sembra un concetto che Microsoft ha intenzione di superare. Spencer, infatti, ha ribadito che non vede alcuna limitazione sulle IP proprietarie che potrebbero raggiungere nuove piattaforme, seppur rimanga prematuro parlare del prossimo Halo, ad esempio.

Riteniamo difficile un rilascio in contemporanea di una IP come Halo su PlayStation, tanto per rimanere nel contesto evocato da Spencer. Nel frattempo, il capo di Microsoft Gaming ha spiegato che la società è estremamente soddisfatta della risposta ricevuta dai recenti porting per PlayStation 5 e Nintendo Switch e senza dubbio ne arriveranno altri.