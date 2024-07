Xbox Game Pass Cloud: Microsoft lavora a un servizio più conveniente e accessibile?

Secondo alcune fonti interne a Microsoft, la società starebbe elaborando un piano di abbonamento per Game Pass basato esclusivamente sul cloud gaming. A parlarne è stato Jez Corden di Windows Central e, stando a quanto riportato, tornerà anche Game Pass Family and Friends.

A pochi giorni dalla rielaborazione dell'offerta Xbox Game Pass, Jez Corden di Windows Central è tornato a parlare dei piani di Microsoft Gaming.. Secondo le fonti interne del giornalista, Microsoft avrebbe intenzione di formulare un'offerta dedicata esclusivamente al cloud gaming.

Stando a quanto riferito, questo piano sarebbe più economico rispetto a Xbox Game Pass Ultimate e facilmente accessibile, dato che esclude il possesso di una console Xbox per l'installazione e l'esecuzione dei giochi.

L'obiettivo primario di questa manovra sarebbe ampliare la platea di utenti, raccogliendo l'interesse di due categorie di potenziali giocatori: coloro che sono interessati ai titoli di Microsoft, ma non vogliono sostenere il costo iniziale dell'hardware, e quelli che possiedono già una piattaforma concorrente e quindi non sentono l'esigenza di acquistare un'ulteriore console.

In questo modo, Microsoft riuscirebbe a capitalizzare un pubblico più ampio fornendo semplicemente un servizio che, con un costo relativamente basso, garantisce l'accesso all'intero catalogo di Game Pass pur non avendo una Xbox o un PC. Inoltre, sembrerebbe che l'azienda intenda monetizzare ulteriormente fornendo la possibilità di acquistare i titoli dal proprio negozio.

Una proposta che appare piuttosto realistica. D'altronde, è proprio tramite cloud che la società di Redmond sta allargando l'accesso a Game Pass. Due anni fa, ha rilasciato l'applicazione per le smart TV Samsung e solo qualche settimana fa ha esteso il supporto agli Amazon Fire TV Stick 4K e 4K Max. Senza contare che Xbox Cloud Gaming è già disponibile per Windows, Android, iOS, Mac e Meta Quest 2, Pro e 3. Insomma, il possesso di una Xbox si sta effettivamente rivelando superfluo, come recita la pubblicità dell'app per Fire TV Stick.

Ci sarebbero buone notizie anche per Xbox Game Pass Family and Friends, una sottoscrizione già testata in alcune regioni tra settembre 2022 e agosto 2023. Questo livello consente fino a 5 amici o familiari di condividere un abbonamento a Game Pass ad un prezzo molto più conveniente.

Il piano non è più stato reso disponibile, ma secondo le fonti Microsoft starebbe lavorando attivamente per renderlo definitivamente parte dell'offerta. Infine, Corden ha parlato del vociferato piano con pubblicità, ma almeno per il momento è stato messo in standby.

Queste notizie, per quanto vadano prese con le dovute precauzioni, arrivano con un curioso tempismo. In seguito agli aumenti, non si è fatta attendere la risposta della FTC che ha accusato Microsoft di aver sfruttato la posizione dominante dopo aver acquisito Activision Blizzard.

L'accusa è incentrata sull'aumento del piano base, che adesso costa 14,99 dollari su console invece dei precedenti 9,99 dollari. Pur guadagnando le funzionalità multiplayer, secondo la FTC ha perso quello era il vero valore per i consumatori: l'accesso ai nuovi titoli sin dal giorno di lancio.