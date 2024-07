Microsoft non è interessata a vendere console? Il nuovo spot sembra suggerirlo

Sta facendo discutere il nuovo spot di Microsoft per promuovere l'arrivo dell'app Xbox per Amazon Fire TV Stick. Secondo Tom Warren di The Verge la pubblicità non fa altro che anticipare quello che da mesi si vocifera, seppur smentito dall'azienda: Microsoft non ha interesse a vendere console.

Le voci sull'uscita di Microsoft dal settore delle console si susseguono ormai da mesi e già in precedenza si erano fatte così insistenti da costringere i rappresentanti più alti della divisione gaming a organizzare in fretta e furia un podcast per discutere della questione.

All'evento partecipò lo stesso Phil Spencer, CEO della divisione Gaming, il quale smentì l'intenzione di Microsoft di tagliare la produzione hardware. Spencer espresse anche entusiasmo per la nuova generazione, non ancora annunciata, ma che Sarah Bond, presidente di Xbox, ha definito "il più grande balzo tecnico".

Tuttavia, Tom Warren ritiene che le intenzioni di Microsoft siano ben diverse. A quanto pare, le performance di Xbox Series X|S sul piano commerciale sarebbero così insoddisfacenti da aver spinto Microsoft a ridurre le scorte per la zona EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa) e gli investimenti sul marketing. Ma non è tutto.

no Xbox, no problem. I dig into the Game Pass changes, the "no console required" push, and some potential changes to Xbox in Europe - all in Notepad this week. Live for subscribers now 👇https://t.co/Ngp52DOwVx — Tom Warren (@tomwarren) July 11, 2024

Warren ritiene che il nuovo spot di Microsoft sia stato confezionato per abituare gli utenti all'idea che non serve una console per accedere a Xbox. In effetti, il titolo con il quale l'azienda ha pubblicato il video è piuttosto emblematico: "No Xbox? Have no fear with Amazon Fire TV Stick".

In sostanza, Microsoft dice chiaramente che non possedere una Xbox non rappresenta un problema. In effetti, laddove Sony si appresta a presentare una PlayStation 5 Pro, pare che Microsoft non abbia alcuna intenzione di proporre una versione aggiornata della sua ammiraglia, il che ha generato forti dubbi sulla gestione di Xbox.

Mentre una nuova generazione di console sembra ormai garantita, la spinta sul cloud e sui servizi è a dir poco chiara. La prossima Xbox, insomma, potrebbe essere l'ultima, quantomeno in veste di console così come concepita fino ad oggi.