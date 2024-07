La FTC contro gli aumenti di prezzo voluti da Microsoft per Xbox Game Pass

Microsoft ha rivelato la scorsa settimana che aumenterà i prezzi di PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate e prevede di lanciare presto un nuovo livello Game Pass Standard senza l'accesso dal primo giorno ai giochi Xbox proprietari. Come prevedibile, queste novità non sono state gradite dalla Federal Trade Commission (FTC), che ancora sta valutando le ripercussioni generate dall'acquisizione di Activision Blizzard da parte della stessa Microsoft.

In particolare, la FTC definisce questo nuovo livello Game Pass Standard un "prodotto degradato", perché i nuovi utenti di Game Pass non potranno iscriversi al Game Pass per Console da 10,99€, che fino a pochi giorni fa è stato disponibile e che include l'accesso ai nuovi giochi già dal giorno del debutto. Invece, Xbox Game Pass Standard avrà un prezzo di 14,99€ e non includerà i giochi al day one, pur continuando a offrire il multiplayer online.

Il punto cruciale della questione è che il nuovo livello Standard non comprende più la possibilità di giocare ai nuovi titoli il giorno del loro lancio, una funzione precedentemente disponibile e molto apprezzata dagli abbonati. La FTC sostiene che questi cambiamenti, insieme all'aumento dei prezzi, contraddicono le promesse fatte da Microsoft, che aveva assicurato che l'acquisizione di Activision Blizzard avrebbe portato benefici ai consumatori senza aumenti di prezzo. In altri termini, la FTC accusa Microsoft di sfruttare il potere di mercato acquisito con la fusione, andando a discapito dei consumatori.

“L’aumento dei prezzi di Microsoft e il degrado dei prodotti – combinati con i ridotti investimenti di Microsoft nella produzione e nella qualità attraverso i licenziamenti dei dipendenti – sono i tratti distintivi di un’azienda che esercita potere di mercato dopo la fusione”, afferma la FTC in un documento depositato oggi. "Il degrado del prodotto, ovvero la rimozione dei giochi di maggior valore dal nuovo servizio Microsoft, combinato con l'aumento dei prezzi per gli utenti esistenti, è esattamente il tipo di danno ai consumatori derivante dalla fusione ipotizzato dalla FTC".

La FTC, quindi, continua ad avere timori sull'acquisizione di Activision Blizzard, che ha bloccato a lungo prima di ritrovarsi nelle condizioni di doverla avallare. Il documento è parte di un ricorso presentato dalla FTC contro la decisione di un tribunale distrettuale di non bloccare l'acquisizione di Microsoft Activision Blizzard lo scorso anno. Microsoft ha concluso il suo accordo da 68,7 miliardi di dollari in ottobre, ma la Corte d'Appello per il Nono Circuito non si è ancora pronunciata sull'appello della FTC.