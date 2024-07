Xbox Cloud arriva su Fire TV: basta una chiavetta Fire TV Stick per giocare con Xbox

In meno di tre settimane dall'annuncio congiunto di Amazon e Microsoft, Xbox Cloud è ora disponibile su Fire TV. Il servizio è già accessibile per i dispositivi di streaming supportati, ma al momento è riservato esclusivamente ai possessori di un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate.

Per accedere al catalogo Xbox sarà necessario un dispositivo Fire TV Stick compatibile: attualmente sono supportati i Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max. Una volta scaricata l'app dallo store di Amazon, sarà possibile giocare anche ai titoli tecnicamente più complessi come Forza Horizon o Senua's Saga: Hellblade 2.

Per giocare è consigliata una connessione da almeno 20 Mbps attraverso la banda a 5 GHz. Non manca neanche il supporto ai nuovi Xbox Controller e Xbox Adaptive Controller tramite connettività Bluetooth, oltre che al nuovo DualSense di PlayStation 5.

Il rilascio su Fire TV fa seguito al lancio dell'applicazione per Smart TV Samsung. Il tutto rientra in un nuovo approccio di Microsoft che mira a proporre Xbox più come un hub che come semplice piattaforma. Una visione che espande il concetto di console tradizionale con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero di utenti possibile.