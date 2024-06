Xbox Gaming su Amazon Fire TV: si può giocare senza possedere una console

A partire da luglio, una nuova collaborazione tra Xbox e Amazon offre a tutti i gamer, e non solo, la possibilità di giocare ai titoli Xbox tramite i dispositivi Fire TV compatibili.

Xbox Cloud Gaming porta su Fire TV centinaia di giochi, anche quelli più complessi sul piano della grafica come Starfield, Fallout 4 e Forza Horizon 5, secondo quanto hanno appena annunciato Microsoft e Amazon. Si potrà giocare senza bisogno di una console all'interno di quella che promette di essere una rivoluzione. Ovvero, poter giocare a titoli complessi pur senza disporre dell'hardware necessario a elaborare le immagini. Un supporto molto simile è oggi disponibile anche sui televisori Samsung tramite il Gaming Hub.

Gli utenti di Xbox Game Pass Ultimate, infatti, potranno accedere a centinaia di giochi abilitati al cloud direttamente dall'app Xbox sui dispositivi Fire TV compatibili, senza bisogno di avere una console. Anche un titolo come Senua's Saga: Hellblade II, oggi uno dei più avanzati in assoluto sul piano visivo, sarà giocabile con un dispositivo Fire TV, con l'elaborazione demandata ai server cloud di Microsoft.

Per iniziare, basta scaricare l'app Xbox sul proprio dispositivo Fire TV tramite Amazon Appstore. Una volta installata e aperta l'app, verrà richiesto di accedere con l’account Microsoft. Gli utenti di Xbox Game Pass Ultimate avranno accesso immediato allo streaming e alla riproduzione di centinaia di titoli abilitati al cloud nella libreria di Game Pass Ultimate.

Chi non è ancora iscritto, potrà registrarsi a Xbox Game Pass Ultimate tramite l'app. Infine, sarà sufficiente collegare un controller Bluetooth compatibile per iniziare a giocare. Il controller wireless Xbox, così come i controller DualSense o DualShock 4 di PlayStation, sono tutti compatibili con il collegamento Bluetooth.