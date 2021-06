Xbox & Bethesda Games Showcase: tutti i trailer mostrati

In assenza di PlayStation, questo E3 2021 (in formato del tutto digitale) era per Microsoft un'occasione più unica che rara per mettere in mostra cosa bolle in pentola di questa next-gen, seppur in un momento molto sfortunato, con una produzione di console al palo e le difficoltà dell'ultimo anno incontrate dagli sviluppatori nella creazione di videogiochi a causa dei lockdown determinati dalla crisi sanitaria.

Ad aprire l'evento è stato Todd Howard, produttore esecutivo di Bethesda, quasi a suggellare la grossa acquisizione della stessa Bethesda da parte di Microsoft. Un'unione che darà al mondo Xbox un indubbio vantaggio rispetto a quello PlayStation, come la possibilità di avere in esclusiva alcuni titoli molto importanti, come Starfield.

Non è chiaro però se questi giochi saranno esclusive solamente temporali per Xbox e non usciranno sulle console PlayStation, o se in un secondo momento rispetto al lancio ci sarà una versione anche per le console di Sony.

Abbiamo dedicato dei focus sui giochi più quotati di questo evento Xbox + Bethesda. Potete vedere lì i trailer di S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl, Battlefield 2042, Halo Infinite, Forza Horizon 5 e Redfall.

Back 4 Blood è uno sparatutto in prima persona multiplayer di prossima uscita sviluppato da Turtle Rock Studios e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment. Vi lavorano alcuni veterani che hanno curato Left 4 Dead.

Contraband: da Avalanche Studios (Just Cause) e Xbox Game Studios, un gioco sui contrabbandieri in stile co-op e ambientato nel mondo immaginario di Bayan degli anni '70.

Twelve Minutes, nuovo gioco di Annapurna Interactive (What Remains of Edith Finch, Maquette, Kentucky Route Zero, Gorogoa, Donut County e Outer Wilds) descritto come un thriller interattivo su un uomo intrappolato in un loop temporale.

Ennesimo trailer per Psychonauts 2, l'attesissima avventura platform sulla psiche dell'essere umano sviluppata da Double Fine. Sarà disponibile dal 25 agosto, su Xbox Game Pass fin dal day one.

Molto interessante anche Party Animals, dedicato ai più giovani, con grande spazio per la creatività e la condivisione dell'esperienza di gioco.

Somerville è un'avventura di fantascienza che racconta le ripercussioni più intime sulla gente comune provocate dai conflitti su larga scala. Sulla scia di una catastrofe internazionale, il giocatore deve trovare il modo per ricostruire la propria famiglia.

Come prevedibile, Diablo II Resurrected arriverà anche su Xbox.

A Plague Tale: Requiem: annunciato il sequel del pluripremiato A Plague Tale: Innocence.

In occasione dell'evento è stato mostrato il nuovo trailer di Far Cry 6.

Beatrix LeBeau torna in Slime Rancher 2! Ecco il trailer di annuncio.

Una lettera d'amore allo snowboard, Shredders prende ispirazione dai film sullo snowboard, dai giochi della serie Amped per l'originale Xbox e dagli eroi dello snowboard che mostrano le loro gesta sui social media.

Atomic Heart è ambientato in Unione Sovietica in una realtà alternativa nel 1955.

Nuovo gioco annunciato: Replaced: un'avventura che porterà i giocatori a scoprire i segreti di una versione dark di Phoenix.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes è una nuova avventura JRPG pubblicata da 505 Games e sviluppata da Rabbit & Bear Studios che si caratterizza per un tradizionale sistema di combattimento a 6 personaggi che utilizza sprite 2D e sfondi 3D.

Nuovo trailer anche per Age of Empires IV, previsto su PC per il 28 ottobre di quest'anno.

Annunciato The Outer Worlds 2, sequel dell'apprezzato gioco di ruolo di Obsidian Entertainment.

Microsoft Flight Simulator arriverà su Xbox Series X|S il 27 luglio.