Forza Horizon 5 è da urlo: in arrivo a novembre su Xbox e PC

Sì, abbiamo un nuovo Forza. Il simulatore di corse di Microsoft e Playground Games tornerà su console e PC con un nuovo episodio della serie Horizon, ambientato a Uximal, nel cuore del Messico. A stupire è il comparto tecnico, al limite del fotorealismo, che mette in mostra la bellezza dello scenario naturale e il livello di dettaglio maniacale riservato per la riproduzione dei veicoli, dalle esotiche supercar ai più versatili pick up. Diamo un'occhiata a Forza Horizon 5.

Forza Horizon 5 è ufficiale, e cross-gen: uscirà il 9 novembre

Dopo esserci rifatti gli occhi sul primo, sorprendente trailer, Mike Brown, creative director di Playground Games, ci ha parlato delle novità di Forza Horizon 5. Si è parlato dell'ambientazione messicana, tanto vasta quanto variegata: come per i precedenti episodi della serie Horizon, anche questo racing game offrirà una formula open world.

"Forza Horizon 5 è il gioco open world più bello e grande che abbiamo mai realizzato", ha dichiarato Brown, e non possiamo dargli torto. Forza Horizon 5 dimostra di avere tutte le carte in regola per conquistare gli appassionati della serie Forza e, in generale, gli amanti dei giochi di corse.

"La tua ultima avventura in Horizon ti aspetta! Esplora i vibranti paesaggi open world del Messico con un'esperienza di guida illimitata e divertente, alla guida di centinaia delle più grandi auto del mondo", recita la descrizione ufficiale del gioco. A tal proposito, come confermato da Microsoft, anche Forza Horizon 5 sarà disponibile dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass.

Ricordiamo ancora una volta che Forza Horizon 5 arriverà il 9 novembre 2021, su Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Xbox One X e PC (Windows 10).