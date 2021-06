Halo Infinite confermato per il 2021, il multiplayer è free-to-play

Durante lo showcase Xbox & Bethesda Games abbiamo potuto dare un nuovo sguardo ravvicinato ad Halo Infinite, nuovo capitolo della storia di Master Chief. Il gioco è stato oggetto di una lavorazione travagliata, a causa del feedback negativo ricevuto dagli eventi in seguito alla prima presentazione del gioco. Infatti, a giudicare dalle nuove immagini, Infinite è stato visibilmente migliorato sul profilo tecnico e sembra finalmente pronto per il debutto su Xbox e PC.

Dalla conferenza digitale all'E3 2021 arriva anche il primo trailer dedicato al comparto multigiocatore di Halo Infinite, un concentrato di pura azione che sarà disponibile gratuitamente a tutti i giocatori, su console e PC, grazie a un'inedita formula free-to-play.

Halo Infinite Multiplayer: il PvP online sarà free-to-play

Un nuovo trailer ci presenta nuovamente la campagna di Halo Infinite, quella vedrà protagonista l'immancabile Master Chief. Rivediamo in azione l'emblematico eroe della serie sci-fi, mentre scambia quattro chiacchiere con un'IA che, a quanto pare, prenderà il posto precedentemente occupato da Cortana. A giudicare dalla scarsa durata del filmato, 343 Industries non sembra voler anticipare molto dell'avventura single player di Infinite, e forse è meglio così.

Il protagonista del nuovo reveal è tuttavia il comparto multiplayer, mostrato per la prima volta in un adrenalinico filmato in-engine. Microsoft e 343 annunciano che la modalità multigiocatore di Halo Infinite sarà disponibile gratuitamente durante le festività del 2021, la stessa finestra di lancio scelta per la campagna a giocatore singolo. Anche nel caso di Halo Infinite Multiplayer, il gioco sarà compatibile con Xbox Series X, Series S, Xbox One, Xbox One X e PC.

Senza troppe sorprese, anche Halo Infinite sarà incluso nella libreria di Xbox Game Pass sin dal day one, pertanto potrà essere scaricato senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati.