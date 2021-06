Battlefield 2042, il trailer di gameplay alla conferenza Xbox dell'E3 2021

Durante l'evento Xbox + Bethesda abbiamo potuto apprezzare un lungo trailer di gameplay di Battlefield 2042, in arrivo il 22 ottobre 2021. Ricordiamo che il gioco è stato anticipato dal DICE e da EA nei giorni scorsi e non sono state aggiunte in questa occasione nuove informazioni.

L'FPS è mosso dal solito, ma aggiornato, Frostbite Engine di DICE e possiamo dire che l'impatto non è di quelli "wow". È un'impressione, e siamo pronti a ricrederci. I giocatori saranno catapultati in un conflitto del futuro e potranno giocare in multiplayer su 7 mappe fino a 128 giocatori, spostandosi dalla guerriglia urbana di Seoul ai deserti egiziani, ed è forse anche per questo che il comparto grafico non sembra ai massimi livelli. Le mappe da 128 giocatori saranno disponibili solo su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5, mentre le edizioni Xbox One e PlayStation 4 saranno limitate a 64 giocatori e a mappe di dimensioni inferiori.

La storia di Battlefield 2042 ci porta in un nuovo conflitto che coinvolge le forze armate americane e quelle russe: "Stati Uniti e Russia sono sull'orlo della guerra. Le guerre per procura sono durate decenni, generando un'abbondanza di veterani sfollati. Questi specialisti usano le loro abilità per plasmare il futuro, un futuro per cui vale la pena combattere".

"Battlefield 2042 è un'evoluzione del franchise e abbraccia ciò che i nostri giocatori desiderano - il sandbox multiplayer definitivo di Battlefield con combattimenti intensi e una tonnellata di eventi incredibili e inaspettati", ha affermato Oskar Gabrielson, General Manager di DICE.

"Tutti noi di DICE a Stoccolma, DICE LA, Criterion ed EA Göteborg ci siamo divertiti moltissimo a sviluppare questo titolo, e ora è il momento di far partecipare i giocatori: scopriranno che abbiamo creato tre esperienze distinte, assolutamente epiche, che pensiamo apprezzeranno".