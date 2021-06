S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl alla conferenza Xbox: 5 minuti di gameplay

Ecco il gameplay trailer di circa 5 minuti di S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl mostrato da Microsoft in occasione della sua Conferenza per l'E3 2021, il più importante evento dedicato ai videogiochi quest'anno in versione esclusivamente digitale. Il trailer mostra uno sparatutto a mondo aperto già in grande forma, sia sul piano delle meccaniche di firing che per la vastità del mondo di gioco e per la narrazione.

Il gioco è sviluppato ancora una volta da GSC GameWorld e uscirà il 28 aprile 2022. Questo per quanto riguarda i formati Xbox Series X|S e PC, mentre non ci sono al momento dettagli sulla disponibilità per le console PlayStation. Sarà disponibile su Xbox Game Pass a partire dal day-one.

Parliamo di un gioco spiccatamente next-gen, che poggia le basi sulla tradizione di S.T.A.L.K.E.R., ma che vuole offrire un mondo di gioco ancora più vivo e reattivo, oltre che denso sul piano delle attività di gioco.