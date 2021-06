Starfield uscirà nel 2022 in esclusiva su Xbox e PC: ecco il trailer ufficiale

Come previsto, Starfield è stato uno dei grandi protagonisti dell'evento Xbox & Bethesda Games Showcase. Annunciato all'E3 2018, il nuovo titolo fantascientifico di Bethesda si è mostrato in un breve trailer in-engine per presentarci il suo peculiare setting. Come dichiarato da Todd Howard e colleghi, l'universo di Starfield è in lavorazione da circa 25 anni: si tratta a tutti gli effetti di una produzione colossale. L'attesa, purtroppo, sarà piuttosto lunga.

Starfield sarà un'esclusiva Xbox e PC: svelata la data di lancio

11 novembre 2022. È questa la data di uscita di Starfield, RPG in cui gli utenti, a quanto pare, si improvviseranno esploratori spaziali. Il cuore pulsante del nuovo gioco di Bethesda Game Studios è il Creation Engine 2, nuova versione del motore grafico utilizzato per The Elder Scrolls V: Skyrim e, successivamente, per Fallout 4 e Fallout 76. Ecco dunque il primo filmato, catturato interamente col motore di gioco - la clip è estratta dalla versione Alpha di Starfield.

"Starfield è il primo nuovo universo in 25 anni da Bethesda Game Studios, i pluripremiati creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4. In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, crea il personaggio che desideri ed esplora con una libertà senza precedenti, in un epico viaggio per scoprire la risposta al più grande mistero dell’umanità".

Le piattaforme di destinazione sono Xbox Series X, Series S e PC (Windows 10). Esatto, il gioco non vedrà la luce sulle piattaforme PlayStation. Si tratta per giunta di una produzione next-gen con tutti i crismi, pertanto non sarà disponibile su Xbox One e Xbox One X.

Dulcis in fundo, Starfield sarà disponibile dal day one su Xbox Game Pass: dall'11 novembre 2022, dunque, tutti gli utenti abbonati al servizio on demand di Microsoft potranno scaricarlo senza costi aggiuntivi su console (Xbox Series X/S) o PC.