Battlefield 2042 è ufficiale: il nuovo capitolo arriverà quest'anno su console e PC

Abbiamo finalmente assistito alla presentazione del nuovo sparatutto targato DICE. Diamo il benvenuto a Battlefield 2042, ultimo capitolo della popolare serie first-person shooter, che quest'anno catapulterà i giocatori nella guerra del futuro. Anche questa volta avremo a che fare con un colossale comparto multiplayer: ogni partita ospiterà fino a 128 giocatori simultaneamente.

Il cuore pulsante del nuovo Battlefield è il Frostbite Engine e, a giudicare dalle immagini diffuse da Electronic Arts, lascerà a bocca aperta molti appassionati.

Battlefield 2042 in uscita il 22 ottobre: ecco cosa sappiamo



Come suggerito dal titolo - anticipato dai leaker a poche ore dal reveal odierno - Battlefield 2042 proporrà un setting moderno, con un nuovo conflitto che coinvolgerà le forze armate americane e quelle russe: "Stati Uniti e Russia sono sull'orlo della guerra. Le guerre per procura sono durate decenni, generando un'abbondanza di veterani sfollati. Questi specialisti usano le loro abilità per plasmare il futuro, un futuro per cui vale la pena combattere".



"Battlefield 2042 è un'evoluzione del franchise e abbraccia ciò che i nostri giocatori desiderano - il sandbox multiplayer definitivo di Battlefield con combattimenti intensi e una tonnellata di eventi incredibili e inaspettati", ha affermato Oskar Gabrielson, General Manager di DICE. "Tutti noi di DICE a Stoccolma, DICE LA, Criterion ed EA Göteborg ci siamo divertiti moltissimo a sviluppare questo titolo, e ora è il momento di far partecipare i giocatori: scopriranno che abbiamo creato tre esperienze distinte, assolutamente epiche, che pensiamo apprezzeranno”.

Stando alle informazioni diffuse da EA, gli scontri del nuovo Battlefield si svolgeranno in ogni parte del globo, più precisamente in 7 mappe per 128 giocatori, dalla guerriglia urbana di Seoul ai deserti egiziani. I campi di battaglia di Battlefield 2042 saranno i più vasti mai realizzati per la serie DICE e ciascuno di essi offrirà un'esperienza unica, basata sullo scenario naturale.

Electronic Arts ha tuttavia specificato che i 128 giocatori e le mappe su vasta scala saranno "disponibili solo su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5. Xbox One e PlayStation 4 hanno un limite massimo di 64 giocatori e dimensioni della mappa ridotte".

"I giocatori potranno cimentarsi in esperienze massicce, da modalità multigiocatore aggiornate come Conquista e Sfondamento alla nuovissima Zona di pericolo". Nel prossimo episodio sarà possibile personalizzare armi, gadget e veicoli nel corso della battaglia: i giocatori avranno a loro disposizione gadget e altri versatili strumenti, come un rampino, una tuta alare - come si vede nello spettacolare trailer - e persino un cane robotico progettato per combattere.

Battlefield 2042 propone inoltre il nuovo sistema degli specialisti: i giocatori potranno scegliere una delle 4 classi disponibili, caratterizzate da una specialità e un tratto unici - fatta eccezione per l'equipaggiamento che potrà essere liberamente personalizzato. I primi specialisti rispondono ai nomi di Webster Macay, Maria Falck, Pytor "Boris" Guskovsky e Wikus "Casper" Van Daele. "In qualità di Specialisti, i giocatori avranno accesso a un arsenale all'avanguardia di armi, equipaggiamento e veicoli da utilizzare in battaglia", si legge nel comunicato stampa ufficiale.

Ai microfoni di Eurogamer, il design director Daniel Berlin ha confermato che Battlefield 2042 non avrà né una campagna single player né una modalità battle royale. Il nuovo gioco di DICE si focalizzerà pertanto su un'esperienza multigiocatore su vasta scala.

Il gioco sarà disponibile dal 22 ottobre 2021 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e Xbox One. Come anticipato da Electronic Arts, una presentazione più approfondita del gameplay si terrà domenica 13 giugno, in occasione dello showcase Xbox + Bethesda.