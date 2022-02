Warcraft arriva sui dispositivi mobile quest'anno, la conferma di Activision Blizzard

Activision Blizzard ha confermato che il franchise di Warcraft sbarcherà sui dispositivi mobile nel corso del 2022, a un anno esatto dalle prime dichiarazioni in merito. La software house non ha rilasciato dettagli e si è limitata a dire che sta "pianificando nuovi contenuti sostanziali per il franchise di Warcraft nel 2022", tra cui "contenuti totalmente nuovi di Warcraft per il mondo mobile".

L'arrivo di un gioco mobile basato sull'universo di Warcraft sarebbe, se non andiamo errati, il primo tentativo di Blizzard di portare uno dei suoi franchise più noti sui dispositivi mobili dopo il passo falso di Diablo Immortal. Il free-to-play fu accolto con ostilità dai fan alla BlizzCon 2018 e da allora non ha ancora formalmente debuttato - dovrebbe farlo entro la prima metà di quest'anno - entrando in un lungo periodo di alfa tecnica pubblica a numero limitato e poi di beta chiusa.

Diablo Immortal, l'Alfa tecnica svela subito che gioco sarà



La conferma dell'arrivo di Warcraft sui dispositivi mobile segue l'inizio dei lavori su un nuovo titolo di sopravvivenza ambientato in un "universo totalmente nuovo" e, come dimenticare, la proposta di acquisizione da quasi 70 miliardi di dollari messa sul piatto da Microsoft per l'intera Activision Blizzard.

Difficile dire oggi che formula avrà il Warcraft mobile in arrivo, dato che Blizzard ha dichiarato in passato di essere al lavoro su più esperienze. Si è parlato persino di un gioco in realtà aumentata, in stile Pokemon GO, ma per il momento non ci sono altre informazioni ufficiali.

Svolta storica su World of Warcraft: Orda e Alleanza potranno giocare insieme

Una cosa è certa, il franchise di Warcraft è più vivo che mai: secondo la software house nel quarto trimestre World of Warcraft ha raccolto un coinvolgimento e vendite - anche grazie alla combinazione in un unico abbonamento di Modern e Classic - come da tempo non si registravano.

L'unica vera nota stonata della trimestrale dell'azienda è Call of Duty: Vanguard, che ha raccolto meno successo del predecessore. Inoltre, anche Call of Duty: Warzone ha registrato un "minore coinvolgimento" da parte dei giocatori sul finire dell'anno.